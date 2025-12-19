マセラティ、継続的なオーナー体験を実現する新ファイナンスプラン「Maserati Continuo」提供開始

マセラティ ジャパン株式会社

東京発、2025年12月19日 - マセラティは、ブランドとオーナーとの長期的な関係構築を目指した新ファイナンスプラン「Maserati Continuo（コンティニュオ／“継続”の意）」の提供を開始します。

本プランは、進化を続けるマセラティのデザインとテクノロジーを、常に最新のモデルで体験することができるよう設計された、マセラティとして初の新しいファイナンシング・ソリューションです。

「Maserati Continuo」は、2026年1月1日より運用を開始し、全モデルを対象に、1.11％の特別低金利と3年据置型ローンを組み合わせた新プラン。契約終了時に新しいマセラティへ乗り換える場合に限り、最大55％のクローズドエンド据置金額保証オプションを適用します。

これにより、ライフスタイルや価値観の変化にあわせて、3年ごとに次世代モデルへスムーズに移行することが可能になり、常に最新のマセラティを選択できる環境を提供します。

また、従来の残価保証型プラン「Tridente50」および据置設定型プラン「Tridente」も引き続き提供し、多様なニーズに応える柔軟なファイナンスラインアップを維持します。

■「Maserati Continuo」概要

・対象モデル：全モデル

・ローン商品 ：3年据置型（ボーナス併用可）

・適用金利 ：1.11%（実質年率）

・据置率 ：最大55％（クローズドエンド）

・据置金額について ：期間終了時に新しいMaseratiに乗換をした場合、据置金額を保証

※乗換をしなかった場合、残価保証は適用外となり、オープンエンド価格を

もとに、一括清算または再分割支払いとなります。

・運用開始日 ：2026年1月1日～

※施策開始時の金融情勢などの影響により、変更になる可能性があります。

「Maserati Continuo」シミュレーション

※「グレカーレ エッセンツァ」 9,900,000円 （税込）の場合

Maserati S.p.A.

マセラティは、洗練されたスタイル、先進的なテクノロジー、そして、生粋の高級感で、高い基準と審美眼を持つ人々を魅了し、世界の自動車業界の歴史において常にベンチマークであり続けてきました。

歴史にその名を刻む数々の伝統的モデルは、デザイン、パフォーマンス、快適さ、優雅さ、安全性、それぞれの角度から「イタリアのスポーツカー」を再定義し、現在70か国以上で販売されています。

ラインアップには、『毎日が格別』をコンセプトとするSUV「グレカーレ」、イタリアのグランドツアラーを象徴する「グラントゥーリズモ」、新型コンバーチブル「グランカブリオ」が含まれています。最高峰モデルのスーパースポーツカー「MCPURA」およびコンバーチブル版「MCPURA チェロ」は、標準生産車のパワーユニットとしては初となる、F1由来のテクノロジーを採用した革新的なV6ネットゥーノエンジンを搭載しています。さらに、GTレースに復帰するために開発された「GT2」の公道走行モデル「GT2 ストラダーレ」、 そして、マセラティのパフォーマンスを極限まで高めたサーキット専用レーシングカーで、全世界62台限定生産の「MCXtrema」も加わり、ラインアップをより充実させています。

マセラティの使命は、ラグジュアリー市場におけるモビリティの未来を、顧客のニーズに応えながら創造すること。その実現のために、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」、クラシックカー公式認定プログラム「マセラティ・クラシケ」、そしてモータースポーツ部門「マセラティ・コルセ」を展開しています。

＊マセラティからの配信における「フォルゴーレ」表記は、イタリア語の発音に合わせ、以降「フォルゴレ」と記載いたします。