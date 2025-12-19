「防衛省の最先端技術の早期装備化」と題して、防衛省 整備計画局 防衛計画課 早期装備化推進室長 日ノ澤 寿行氏によるセミナーを2026年1月28日(水)に開催!!
───────────────────────────────
防衛省・自衛隊の最先端技術の早期装備化に向けた取組
～無人アセットとSHIELD構想を中心に～
───────────────────────────────
新社会システム総合研究所は
公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)
との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26081
[講 師]
防衛省 整備計画局 防衛計画課
早期装備化推進室長 日ノ澤 寿行 氏
[日 時]
２０２６年１月２８日（水） 午前１０時～１２時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑になっている中、自衛隊の新たな戦い方に直結し得る分野のうち、特に政策的に緊急性・重要性の高いものについては、最先端技術の取り込みも図りながら早期装備化に向けた取組を進めています。
特に無人アセットについては、ロシアによるウクライナ侵略においても大量に投入され、これまでの戦闘様相を一変させましたが、今後、防衛省・自衛隊としてはどのようにその能力を強化していくのかについて、多層的沿岸防衛体制「SHIELD（シールド）」構想も取り上げながら講演させていただきます。
１．早期装備化のコンセプトと制度概要
２．これまでの主な早期装備化に向けた取組
３．無人アセット防衛能力の強化
４．無人アセットによる多層的沿岸防衛体制「SHIELD」の構築
５．質疑応答／名刺交換
【事務局】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
