『ConoHa AI Canvas』第2回AI画像生成コンテストを開催

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社（代表取締役 社長執行役員：伊藤 正 以下、GMOインターネット）が提供する画像生成AIサービス『ConoHa AI Canvas』（URL：https://www.conoha.jp/ai/canvas/）は、2025年12月19日（金）より「第2回AI画像生成コンテスト」（URL：https://ai.conoha.jp/canvas/contest/202512/）を開催いたします。

今回は、2026年の干支「午（うま）」にちなんで「馬」がテーマです。画像生成AIで自由に制作された作品を対象に、表現力や独創性を評価し、入賞者にはAmazonギフトカードなどを贈呈します。審査員には「地方競馬全国協会（NAR）」をはじめ、著名なAIクリエイターやSNSで話題のキャラクターなど、多彩な顔ぶれを迎えました。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【「AI画像生成コンテスト」の概要】

2025年8月に実施した第1回コンテストは、「夏」をテーマに作品を募集し、応募総数300件超と大きな反響をいただきました。そして第2回となる本コンテストは「馬」をテーマに募集いたします。『ConoHa AI Canvas』ユーザーに限らず、画像生成環境をお持ちの方であればどなたでも自由に応募いただけます。生成ツールの指定はなく、画像編集ソフト等での加筆や加工も自由ですので、表現の幅を広げて挑戦していただけます。

本コンテストは、「最優秀賞」「優秀賞」「ConoHa賞」など各種賞をご用意し、受賞作品は特設ページにて発表予定です。また、審査はGMOインターネットおよび外部審査員による複数段階の選考を行い、表現力・独創性・話題性など多角的な視点から評価いたします。

■「AI画像生成コンテスト」詳細

■外部審査員プロフィールとコメント

地方競馬全国協会(NAR)

地方競馬全国協会（NAR）は、地方競馬の公正確保、騎手の養成、畜産振興などを担う地方共同法人。

「2026年の干支である午（ウマ）に携わるプロという視点で、最新のAI技術を審査します。」

And Idea株式会社（アンドアイディア）

And Idea株式会社は、AIとクリエイティブの融合がもたらす新たな表現の可能性に大きな期待を寄せています。そして、誰もが自由に想像力を形にできる時代を、画像生成AIと共に切り拓くことができると確信しています。

「本コンテストが、より多くの人が創作に参画できる未来への一歩となることを願っています。」

Hakushi

SHIFT AI 教材・ジュニアPJ マネージャー。10以上のAIツールを組み合わせ、唯一無二のアートを創出する精密AIアートクリエイター。

「皆さんの至極の「馬」をお待ちしております！」

くりえみ

起業家・会社経営者として活動する一方で、モデル・タレントとしても幅広く活躍。2023年12月には、日本初のバーチャルヒューマン芸能事務所を設立し、新たなエンターテイメントの形を生み出している。SNS総フォロワー数は250万人超。常識にとらわれず、最新テクノロジーを活用して新しい価値を創造することを使命とし、次世代のエンタメ業界を切り拓いている。

GMOサイン 公式Xアカウント担当「ウマ」

GMOサイン公式Xで“中の人のウマ”として活動。キャラクター表現とSNS戦略を掛け合わせた発信を行い、企業アカウントの新しいカルチャーを築いてきた。前職わかさ生活では年間3億impを2年連続で達成し、多数のメディアにも取り上げられている。現在はBtoB領域でAIを活用したSNS運用やキャラクター表現の拡張に取り組んでいる。

「あなたにしか描けない"馬"を楽しみにしています。」

【『ConoHa AI Canvas』概要】（URL：https://www.conoha.jp/ai/canvas/(https://www.conoha.jp/ai/canvas/)）

『ConoHa AI Canvas』は、Stability AI社の画像生成AI「Stable Diffusion」をウェブブラウザ上で簡単に利用できるAI画像生成サービスです。「Stable Diffusion」の利用には通常、専門知識や高性能なPC環境が必要ですが、本サービスでは、お手持ちのPC上のブラウザから、誰でも簡単な操作で高品質な画像生成が可能です。

■主な特長

１. ウェブブラウザ上で手軽に利用可能

・お手持ちのPCのブラウザから、誰でも簡単な操作で高品質な画像生成が可能。

・日本語表示に対応。

・生成された画像は、クラウド上のファイルストレージ「ファイルマネージャー」で保存・管理が可能。

PCのストレージ容量を圧迫することなく、セキュアな状態で大量の画像生成と保存が可能。

２. 「Stable Diffusion XL」で高品質な画像生成を実現

・Stability AI社が開発した高繊細な画像生成を可能にする「Stable Diffusion XL」を採用。

・2023年度グッドデザイン・ベスト100に選出され、高く評価されている画像生成AIモデル。

３. 制限なしで画像生成を楽しめる

・生成枚数や画風などの機能制限がなく、自由にカスタマイズが可能。

・回数制限なく、何度でも繰り返し生成可能。

【「ConoHa byGMO」について】（URL：https://www.conoha.jp/(https://www.conoha.jp/)）

「ConoHa byGMO」は、国内ホスティングシェアNo.1（※1）を誇るGMOインターネットグループのホスティングサービスです。超高速レンタルサーバー「ConoHa WING」、自由にカスタマイズ・構築することが可能な「ConoHa VPS」、

ゲームテンプレートが無料で使えるゲームユーザー向けの「ConoHa for GAME」、本格的なAI画像生成を楽しめる「ConoHa AI Canvas」、SEOに強いAIライティングツール「ConoHa Pencil」などを取り揃え、お客様のご利用目的に応じて最適なサービスをお選びいただけます。

（※1）業界のシェアはipinfo.ioをもとに算出しております。ipinfo.ioは、IDB LLC社が運営するIPアドレスに紐づいた地理情報などを確認できるウェブサイトです。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

ConoHa事業部 松井

お問い合わせ：info@conoha.jp

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)）

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4784）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン登録・販売（レジストラ）事業

クラウド・レンタルサーバー（ホスティング）事業

インターネット接続（プロバイダー）事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産（仮想通貨）事業

資本金 50億円

