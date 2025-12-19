セレクトショップ “THE TOKYO”より“YOKE””＋phenix” とトリプルコラボレーションしたアイテムが発売

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷 正人）が展開するセレクトショップ「THE TOKYO（ザ トウキョウ）」より、素材やパターンにこだわり、ベーシックにエッセンスをプラスしたデザインが人気の東京発のデザイナーブランド「YOKE(ヨーク)」と1952年に日本で誕生したスキーウエアブランドである「PHENIX（フェニックス）」のアーバンアウトドアライン「 ＋phenix (プラスフェニックス)」とのトリプルコラボレーションが発売いたします。

本アイテムは、＋phenixが誇る高い機能性と、YOKEのモダンなデザイン、そしてTHE TOKYOのアイデンティティが融合した、今冬を象徴する特別なプロダクトです。

商 品 名：WINDSTOPPER(R) BY GORE-TEX LABS Down Jacket (Triple Collaboration)

カ ラ ー：BLACK

サ イ ズ：1 / 2 / 3

価 格：69,300 円（税込）

発 売 日：2025年12月24日（水）

展開店舗：THE TOKYO 各店、および公式オンラインストア、YOKE AOYAMA

■ プロダクトコンセプト

今回のコラボレーションでは、「スポーツ」「ワーク」「モダン」という相反する要素を一つのプロダクトに昇華させました。ワークジャケットの無骨なディテールをベースにしながら、機能素材とレザーパーツを組み合わせることで、都市生活に馴染む洗練されたダウンジャケットを提案します。

■ こだわりの機能とディテール

1. WINDSTOPPER(R) BY GORE-TEX LABS × ダウンの保温性 優れた防風性と高い透湿性を兼ね備えた「WINDSTOPPER(R) BY GORE-TEX LABS」プロダクトを採用。中綿には高品質なダウンを封入し、外気の影響を遮断しながら、衣服内の蒸れを外に逃がすことで、極寒の環境下でも圧倒的な暖かさと快適な着心地を両立しました。

2. 異素材をミックスしたモダンなデザイン 衿部分には上質なシープレザーを贅沢に使用。さらに胸ポケットやファスナースライダーの引手にもレザーを配することで、スポーティーなダウンジャケットにラグジュアリーな質感をプラスしました。

3. シルエット調整と充実の収納力 裾にはドローコードを配しており、シルエットの調整はもちろん、下からの冷気の侵入を防ぎます。また、内側には左右両方に内ポケットを備えており、都市生活に欠かせない高い収納力を確保しています。

4. 多彩なスタイリングを可能にする仕様 フロントには機能美を象徴する止水ビスロンファスナーを採用。チンタブを備えているため、衿を立ててスタンドカラーとしても着用可能。スタイルや天候に合わせたアレンジが楽しめます。

■YOKE

ブランド名の"YOKE/ヨーク"は、『繋ぐ』『絆』『洋服の切り替え布』などの意味。 "つなぐ" をコンセプトに2018AWにブランドをスタート。 原料→糸→生地→裁断→縫製→仕上げという、一連の工程には多くの人が関わっており、それらが「つながる」ことでできあがるのが洋服であると捉えています。 『 モノがヒトをつなぎ、ヒトがヒトをつなぎ、ヒトがモノをつなぐ 』 またブランドのアイテムがいろんな人たちに繋がっていって欲しいという思いを込めています。

YOKE 公式サイト： https://www.instagram.com/yoke_tokyo/

YOKE 公式Instagram：https://www.yoketokyo.com/



■＋phenix

1952年に日本で誕生したスキーウエアブランド“PHENIX”。『スノーアクティビティーの楽しさを追求し、伝え続けること。』 このゴールのないブランドコンセプトと共に70年間走り続けています。 当時アメリカやヨーロッパから大きく遅れをとっていたデザインや技術も日本という恵まれた環境の中で開発することで, 世界トップレベルを走り続けられるまでになりました。ブランド発祥当時のプロダクトコンセプトは70年の時を経てDNAとなり、 新たなフィールドと絡み合ってそのパッションを広げることになります。 新たなフィールドが+(プラス)され、多方面に進化する新しいフェニックス。

■ 「THE TOKYO（ザ トウキョウ）」について

"品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、

誇るべき本質的なTOKYOを世界に発信するセレクト型コミュニティストア"

ファッションを愉しむ大人へ向けた、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストアと位置づけ、ラウンジにてゆっくりとお買い物を楽しんで頂ける空間を用意。現在、銀座店、丸の内店、渋谷店、六本木店、表参道店、名古屋店、メンズ大阪店、横浜店、香港店の9店舗を展開。

THE TOKYO 公式通販 ： https://the-tokyo.jp

THE TOKYO MENS Instagram： https://www.instagram.com/thetokyo_men/

THE TOKYO WOMENS Instagram： https://www.instagram.com/thetokyo_women/