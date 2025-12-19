全員優勝!!ご褒美はチャーシューエッグ!!１年頑張った自分へ『大阪王将・勝者のチャーシューエッグ』12/22発売！
株式会社大阪王将（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：文野幸司）は、餃子専門店「大阪王将」で、2025年12月22日(月)より『勝者のチャーシューエッグ』を期間限定で発売いたします。
2025年を締めくくる大阪王将の特別メニューは、街中華の人気メニュー“チャーシューエッグ”。大阪王将秘伝の甘辛ダレを絡めた巻きチャーシューを、１枚…2枚…3枚とお好きな枚数チョイスが可能。濃い目のタレが絡んだジューシーなチャーシューは、超絶にやわらかく、口の中でとろけるような食感。卵を崩してとろりとした黄身を絡めると、まろやかさとコクが加わります。ご飯が進むこと間違いなし(＊)。今年も一年頑張った自分へのご褒美に、“みんな大好き”街中華の人気メニューを『勝者のチャーシューエッグ』と称して、すべての方へお届けいたします。12月22日(月)より期間限定で発売です。
(＊) ごはんセットは別売りとなります。
■商品概要
商品名：勝者のチャーシューエッグ
価格： 1,380 円（税込) （チャーシュー2 枚）
（チャーシュー1 枚）980 円（税込)
（チャーシュー3 枚）1,780 円（税込)
販売期間： 2025 年12 月22 日(月)～
※なくなり次第終了
販売店舗：全国の大阪王将
※店舗情報は下記ページにてご確認いただけます。
https://www.osaka-ohsho.com/store/
※店舗により価格が異なる場合がございます。
チャーシュー2 枚
大阪王将について
1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎え、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。
大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/