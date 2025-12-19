株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、映画製作における地域活性化を目的に、株式会社K2 Pictures（代表取締役 紀伊 宗之）が運営する「K2P Filmファンド1号匿名組合」（以下「本ファンド」）への出資を決定し、本日契約を締結しました。

K2 Picturesは、「日本映画の新しい生態系をつくる」ことを方針に掲げ、2023年8月に設立された映画製作会社で、2024年5月に本ファンドを立ち上げ、多くの映画製作に取り組んでいます。

日本のコンテンツ市場の海外売上高は、この10年間で3倍以上に成長し、2023年時点で約5.8兆円と、半導体産業や鉄鋼産業の輸出額を超過する規模にまで拡大しています。日本政府は、2033年までに同市場の海外売上高を20兆円まで拡大させる目標を設定しており、成長する海外需要を取り込む重要な産業として注目を集めています。

山梨県は富士山や八ヶ岳、南アルプスなどの豊かな自然や世界に誇れる観光資源が豊富にあります。昨今では、映画撮影現場を観光地化する「ロケツーリズム」が注目されており、山梨県内での映画撮影ロケ地の誘致およびプロダクトプレイスメントを推進していきます。

当行は、本ファンドへの出資を通じて、国内有数の観光地に恵まれた山梨県の地域経済の活性化や地方創生に向けた取組みを推進し、地域社会の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/298_1_52d11953d27c66e037bcec805bea9d12.jpg?v=202512190651 ]