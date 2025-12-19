92 村越圭佑　選手契約合意(新規)

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、練習生としてトップチームの練習に参加していた#92 村越圭佑選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

村越選手は静岡県出身の32歳。福岡大学附属大濠高校、筑波大学と輝かしい経歴を持ち、大学時代は二度の日本一を経験(インカレ2014/2015 連覇)。キャリア初期はB2、B3リーグで持ち前のガッツあふれるプレーで活躍し、2023-24シーズンよりB1に舞台を移しました。今季は練習生として、トップチームの練習に参加する傍ら、ユースチーム練習への参加、スクールコーチとしても貢献。練習での熱いアピールが実り、選手契約を掴み取りました。

なお、村越選手は今週末12月20日(土)の第15節 秋田戦からエントリーが可能となります。

#92 村越 圭佑 -Keisuke Murakoshi-

ポジション

PF

身長/体重

195cm/100kg

生年月日

1994年3月16日

出身地

静岡県

出身校

筑波大学

経歴

2016-20 アースフレンズ東京Z

2020-23 ベルテックス静岡

2023-25 サンロッカーズ渋谷

2025.7-12 茨城ロボッツ 練習生

2025- 茨城ロボッツ

#92 村越圭佑 コメント

この度、茨城ロボッツと選手契約させていただくことになりました村越圭佑です。

このような機会を与えてくださった堀オーナー、川崎社長、落GM、クリスHCに心より感謝申し上げます。そして、ここまでサポートしてくださったコーチ、スタッフの皆さん、チームメイト、フロントスタッフの皆さんにも非常に感謝しています。

再びBリーグの舞台に戻って来ることができ、茨城ロボッツの選手として残りのシーズン共に戦える事に胸が高まっています。これまで積み重ねてきたものと練習生での経験を糧に、今出来ることに全力で取り組んでチームのために自分の役割を全うしていきます。

引き続き応援よろしくお願いします！

落慶久GM コメント

いつも熱い応援ありがとうございます。この度、村越選手と選手契約を締結することになりました。

村越選手は7月のチーム始動時から練習生としてチームの活動を支え続けてくれていました。今後は登録選手として、オンコートではインサイドの日本人選手として外国籍選手の負担を減らし、強靭な身体を最大限使いディフェンスとリバウンドなど献身的なプレーでチームに貢献してくれることを期待しています。オフコートでは長いプロキャリアで培ったコミュニケーション能力とチームのムードメーカーとしてベンチを盛り上げ、チームを鼓舞し続ける姿にご期待ください。

想いを持ち、愚直にチームの勝利のために準備をし続けた村越選手の熱いプレーとその姿にご期待ください。