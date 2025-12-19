ジョシュア・スミス選手 契約基本合意(新規)のお知らせ

写真拡大

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、ジョシュア・スミス選手と2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。


なお、スミス選手は本日12/19(金)15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。






ジョシュア・スミス(Joshua Smith)


□背番号：34


□ポジション：C


□生年月日：1992年5月14日


□出身地：アメリカ合衆国


□身長/体重：210cm／138kg


□経歴


(出身校)


ジョージタウン大学


(所属チーム)


2015-17 リオグランデバレー・バイパーズ（NBA-Dリーグ）


2017　　 Talk N Text Ka Tropa（フィリピン）


2017-18 京都ハンナリーズ


2018　　 Talk N Text Ka Tropa（フィリピン）


2018-23 富山グラウジーズ


2023-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ


2024-25 ライジングゼファーフクオカ




□コメント


I just want to thank Osaka for giving me an opportunity!!


I can’t wait to join the team and fight hard for the fans and boosters!!



このような機会をくださった大阪エヴェッサに感謝しております。


チームに加わり、ファン・ブースターの皆さまのために、ハードにファイトするのが待ちきれないです。




□今野 翔太ゼネラルマネージャー コメント


いつも大阪エヴェッサへのご声援ありがとうございます。


エースで得点源であるマット・ボンズ選手が負傷し、しばらくの間チームを離れることになりました。本人は、必ず強くなって戻るという強い意志を持ち、現在は治療とリハビリに専念しています。


その中で、この状況を戦い抜くためジョシュア・スミス選手を補強する決断をしました。


ジョシュア選手は、インサイドでの圧倒的な強さと安定感、そしてチームのために身体を張れる献身性を持った、Bリーグでも長くプレーする選手です。状況判断にも優れ、今のエヴェッサに新たな強みをもたらしてくれる存在だと考えています。


引き続き、マット選手への復帰へのエールと、ジョシュア選手へのご声援を何卒よろしく申し上げます。




ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------


B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。


●代表取締役 ：磯村 英孝


●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ヒューリック心斎橋ビル9階


●資本金 ：5,000万円


●URL ： https://hp.athuman.com/



ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------


「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。


●代表取締役 ： 佐藤 朋也


●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階


●資本金 ：12億9,900万円


●URL ： https://www.athuman.com