ジョシュア・スミス選手 契約基本合意(新規)のお知らせ

大阪エヴェッサでは、ジョシュア・スミス選手と2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。

なお、スミス選手は本日12/19(金)15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。

ジョシュア・スミス(Joshua Smith)

□背番号：34

□ポジション：C

□生年月日：1992年5月14日

□出身地：アメリカ合衆国

□身長/体重：210cm／138kg

□経歴

(出身校)

ジョージタウン大学

(所属チーム)

2015-17 リオグランデバレー・バイパーズ（NBA-Dリーグ）

2017 Talk N Text Ka Tropa（フィリピン）

2017-18 京都ハンナリーズ

2018 Talk N Text Ka Tropa（フィリピン）

2018-23 富山グラウジーズ

2023-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2024-25 ライジングゼファーフクオカ

□コメント

I just want to thank Osaka for giving me an opportunity!!

I can’t wait to join the team and fight hard for the fans and boosters!!

このような機会をくださった大阪エヴェッサに感謝しております。

チームに加わり、ファン・ブースターの皆さまのために、ハードにファイトするのが待ちきれないです。

□今野 翔太ゼネラルマネージャー コメント

いつも大阪エヴェッサへのご声援ありがとうございます。

エースで得点源であるマット・ボンズ選手が負傷し、しばらくの間チームを離れることになりました。本人は、必ず強くなって戻るという強い意志を持ち、現在は治療とリハビリに専念しています。

その中で、この状況を戦い抜くためジョシュア・スミス選手を補強する決断をしました。

ジョシュア選手は、インサイドでの圧倒的な強さと安定感、そしてチームのために身体を張れる献身性を持った、Bリーグでも長くプレーする選手です。状況判断にも優れ、今のエヴェッサに新たな強みをもたらしてくれる存在だと考えています。

引き続き、マット選手への復帰へのエールと、ジョシュア選手へのご声援を何卒よろしく申し上げます。

