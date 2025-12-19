消防士からフリーランスに転身。40歳、人気インスタグラマーの著書『何もしないでいるよりも』12月19日発売
扶桑社は、namytone著のライフスタイルエッセイ『何もしないでいるよりも』を2025年12月19日（金）に発売いたします。
「自分じゃなきゃできないことに、もっとこだわって生きてみたい」
そんな思いから、40歳を目前に16年間勤めた消防士を退職し、フリーランスに転身。3冊目となる著書では、初めて明かす仕事にまつわるエピソードともに、退職という大きな決断をした経緯や、不安やモヤモヤに悩まされるなかで、前を向いて過ごすために実践している考え方、日々の過ごし方のヒントを紹介。
書籍では初公開となる、転居後の住まいのインテリアの写真も収録。お気に入りのアイテム、毎日のルーティンなど、機嫌よく暮らすために大事にしていることとともにカラーページで紹介します。
＜著者コメント＞
生き方や暮らし方はそう簡単には変えられないですが「いつか、こうなりたい」と望む姿があるときに、自分を動かす原動力になってくれるのは、大きな勇気や才能ではなく「やってみたい」という気持ち。少し前の私のように「やってみたいけど、こわい」というジレンマの中にいる方、「明日を少しよくしたい」と思う方に手に取っていただきたい一冊です
【CONTENTS】
Part1 一歩踏み出せる自分になる
Part2 生活を改め、基盤をつくり直す
Part3 ポジティブ習慣を身につける
Part4 ひざを抱える時間を少なくしていこう
Part5 人生の道標にしていきたい言葉たち
■著者プロフィール
namytone(ナミトーン)
1985年生まれ、福岡県在住のひとり暮らし。39歳で16年勤めた消防士の仕事を辞め、フリーランスに転身。SNS、YouTube等で発信する日々の暮らしやインテリアが同世代の女性の共感を集める。コーヒー豆や生活道具の販売、朝活コミュニティ「心を紡ぐ息をする会」の主宰も行う。著書に『オトナ女子の暮らしレシピ』『人生は折り返し地点からがきっとたのしい』（ともにインプレス）がある。
Instagram / YouTube @namytone
【書誌情報】
タイトル：『何もしないでいるよりも』
定価：1760円（税込)
発行：扶桑社
発売日：2025年12月19日（金）
判型：四六版
ISBN：978-4594101121
https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594101121