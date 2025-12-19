1月10日(土) 横浜キヤノンイーグルス戦・1月17日(土)東芝ブレイブルーパス東京戦 キービジュアル決定のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへのあたたかいご声援、誠にありがとうございます。

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 DIVISION1 浦安D-Rocksの1月ホストゲームのキービジュアルが決定しましたのでお知らせいたします。

新年は秩父宮ラグビー場でホーム2連戦！

お正月ならではのイベントをご用意！ラグビー詣は浦安D-Rocksのホストゲームにぜひお越しください。

2026年最初のホストゲーム2試合のコピーは、

「激突 Break Limit！新春の秩父宮で勝鬨をあげろ。」「HAPPY NEW TRY！午年もワクワク全開！秩父宮ではっちゃけろ！」

ラグビーの聖地「秩父宮ラグビー場」での試合の興奮と熱狂、そして新年ならではのワクワク感を表現した2つのデザインです。

大人も子どもも、ラグビーファンも、初めての方も楽しめる「たのしい！」が詰まった一日をお届けします。

浦安D-Rocksがお届けする新年祭り。

2026年ニューイヤーマッチで寒さを吹き飛ばしましょう！

本ビジュアルは、第4節・第5節特設ページをはじめ、各種広告や試合会場など、さまざまな場所で展開予定です。

秩父宮2連戦 特設ページはこちら(https://urayasu-d-rocks.com/special/lp/20260110_0117/)！