ドラマ『黒弁護士の痴情』や30周年記念特番『5時に夢中！万博』など人気番組146話を再び！期間限定で「TVer」再配信決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、年末年始特別企画として、人気ドラマやバラエイティ番組などを、約1カ月半にわたり「TVer」にて期間限定で無料配信することを決定しました。配信されるのは、17番組・146話で、2025年に放送されたものを中心にお届けします。

中でも注目は、TVerで約500万回再生された人気ドラマ『黒弁護士の痴情 世界でいちばん重い純愛』のほか、人気ドラマ『ただの恋愛なんかできっこない』、そしてTOKYO MXが初めてTVerで配信を始めたドラマ『MR.FLUSH』を全話配信します！

また、TOKYO MX30周年記念特番や番組企画も続々配信！

30周年記念特番『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』のほか、『MXグランプリ～異端芸人決定戦～』を全話配信、さらに30周年特別企画として放送した、情報番組『田村淳のキキタイ！』の「田村淳シリコンバレーロケ」も配信します。

人気のドラマも！見逃していたあの回も！2025～2026年末年始は、「どこまでも！マニアッ9。」なラインナップで、TVerでもTOKYO MXをお楽しみください！

◆主な配信番組一覧

※記載内容は予告なく変更の可能性があります。予めご了承ください。

※配信期間は番組によって異なります。

※146話には通常より配信期間を延長している番組や未公開情報も含みます。

■開局30周年記念特別番組5時に夢中！

「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」

12月23日（火）18:00～配信開始

https://tver.jp/series/srhgq9lu3z

MXグランプリ～異端芸人決定戦～

12月20日（土）20:00～

https://tver.jp/series/srw93aa8ej

■ドラマ黒弁護士の痴情 世界でいちばん重い純愛

#1～4 12月23日（火）21:00～

#5～8 12月27日（土）21:00～

#9～12 12月31日（水）21:00～

https://tver.jp/series/srxzl85zh9

ただの恋愛なんかできっこない

#1～4 12月25日（木）23:00～

#5～8 12月29日（月）23:00～

#9～12 2026年1月2日（金）23:00～

https://tver.jp/series/sr3lk8z7tiz

MR. FLUSH

全話 12月22日（月）19:00～

https://tver.jp/series/srj31f48tz

■バラエティ・音楽RINGAKU！～アイドル学園バラエティ～

#11～#20 12月12日（金）21:54～

https://tver.jp/series/srze8z3es8

田村淳のキキタイ！

「高額療養費引き上げ見送り… 膨張し続ける医療費と公的医療保険を考える」

「田村淳シリコンバレーロケ＜前編＞シリコンバレーの最先端情報をキキタイ！」

「田村淳シリコンバレーロケ＜後編＞シリコンバレーで頑張る日本人・日本企業にキキタイ！」

「ウンチが日本を救う？！食料安全保障から半導体まで未利用資源の活用を考える」

「男性更年期を知っていますか？人生の折り返し地点で健康戦略を見つめ直そう」

第1弾 12月15日（月）12:00～

「2030年 荷物の3割が届かない？国交省が本気『自動物流道路』 でもその負担は誰が？」

「歴史は繰り返す？史上初の社会問題に直面する日本 我々は歴史から何を学べるか？」

「日本の政治はどうなる？今後の国政のカギを握る 国民民主・玉木代表にキキタイ！」

「止まらない少子化 国や自治体の対策は？重要なのに利用されない『産後ケア事業』とは？」

「渋滞の損失は12兆円 渋滞解消の取組 ロードプライシング制SP・PAの有料化はアリか？」

第2弾 12月22日（月）12:00～

https://tver.jp/series/sre6ixhzmi

キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら

#26「ケムリおじさん＆もしタレキッズ×丸亀製麺 (前編)」

12月17日（水）18:30～

#27「ケムリおじさん＆もしタレキッズ×丸亀製麺 (後編)」

#28「ケムリおじさん＆もしタレキッズ×Popteen (前編)」

12月21日（日）18:30～

https://tver.jp/series/srguyjb5bt

70号室の住人

#15 S.A.R.

#17 パク・ユチョン

#27 音速ライン

#28 福本大晴

#29 グソクムズ(たなかえいぞを)

#33 MHRJ

12月20日（土）18:00～

https://tver.jp/series/srieavkuu4

パンサー尾形の竹馬散歩

#1～6 12月22日（月）18:00～

#7・9～13 12月28日（日）18:00～

#14～19 2026年1月1日（木・祝）10:00～

https://tver.jp/series/srxiifgb28

野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～

#1「叡智（えち）の國」

#2「摩布（まぷ）の國」

#4「落地（おち）の國」

12月23日（火）21:54～

https://tver.jp/series/sriwy7khnf

ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣

#13・14 ユースケ(ダイアン)

#19・20 尾形貴弘(パンサー)

#21・22 小宮浩信(三四郎)

第1弾 12月23日（火）26:05～

#5 吉村崇（平成ノブシコブシ）

#6 久保田かずのぶ(とろサーモン)

#15・16 山本裕典

#17・18 後藤拓実(四千頭身)

第2弾 12月29日（月）18:00～

https://tver.jp/series/srsrvmw2gp

宝塚カフェブレイク

#1234・1235 宙組 水美 舞斗

12月24日（水）12:00～

https://tver.jp/series/srp3soeerru

ももいろインフラーZ

トンネル/まちづくり/空港/高速道路/海洋土木

12月30日（火）17:55～

https://tver.jp/series/srqvhapd1c

あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！

12月31日（水）21:45～

https://tver.jp/series/srywvscyfn

■報道情報番組・ドキュメンタリー堀潤激論サミット

「TOEICでも…日本のカンニング対策どうあるべき？」

「出産費用無償化へ…適切な制度にするには？」

「“オンラインゲーム”でのトラブルを防ぐには？」

「9割の求人が空振り…ハローワークは必要か」

「職業ドライバーの睡眠時無呼吸症候群検査義務化すべき？」

12月23日（火）21:00～

「労働時間規制は緩和すべき？働き方改革のあり方は」

「自覚なき親の“教育虐待”を減らすには？」

「初公表“無縁遺体”4万人 必要な準備は？」

「横行する“ネタバレ”サイト…著作権を守るには？」

「大阪・関西万博は成功？「レガシー」どう継承」

12月26日（金）21:00～

https://tver.jp/series/srm2bgzxcs

TOKYO 1week ストーリー

#2 師弟で作る人気ラーメン店が閉店～最後の一杯までの一週間～

#4 「人のため」マグロをさばき続ける居酒屋大将

#5 令和の寿司職人

#6 銀座老舗てんぷら店若き女将の1週間

#8 スーパーマーケット・アキダイ社長の一週間

第1弾 12月18日（木）18:00～

#9 “父が愛した”三社祭までの一週間

#10 病で視力を失った女の子

#13 家族でつなぐ五反田・岡崎写真館

#14 「自分の好きな自分へ」シンガーソングライターの挑戦

#19 “東京のお母さん”世話焼き寮母さんの一週間

第2弾 12月25日（木）18:00～

#21 憧れのシェフが作ったオレンジケーキ

#23 36歳女性が挑む浅草人力車俥夫

#25 砂町6年ぶりのお祭り

#27 キッチンカー始めました

#29 念願の子ども食堂開催

第3弾 2026年1月1日（木・祝）18:00～

https://tver.jp/series/sr3vopmn1j