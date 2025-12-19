【実績レポート】弊社初・飲食店のMEO施策で集客率を前年比150％に改善。Googleマップを起点とした“来店につながる導線設計”を確立

株式会社BOTANICO

飲食店を対象にMEO（Googleマップ対策）を中心とした集客支援を弊社で初めて実施。その結果、来店数・問い合わせ数を含む集客率を前年比150％まで向上させることに成功しました。

本事例は、広告費に依存せず、検索行動の“最終接点”であるGoogleマップを最適化することで、安定的な集客を実現した実証的な取り組みです。

【1．背景：広告依存から脱却できない飲食店の集客課題】

対象となった飲食店では、以下のような課題を抱えていました。



・グルメサイトや広告への依存度が高い

・新規来店数が伸び悩んでいる

・Googleマップは登録しているが、十分に活用できていない

・検索されても「選ばれる理由」が伝わっていない

BOTANICOはこれらの課題に対し、「来店直前に見られる情報」であるGoogleマップを最重要チャネルと位置づけ、MEOを軸とした集客改善に着手しました。

【2．施策概要：MEOを中心とした店舗集客の再設計】

本プロジェクトでは、単なる順位対策ではなく、

「検索 → 比較 → 来店」の流れを意識したMEO施策を実施しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・Googleビジネスプロフィールの全面最適化

・店舗の強み・コンセプトを反映した説明文の再設計

・写真・投稿内容の統一と定期更新

・口コミ獲得導線の設計と返信対応の改善

・検索クエリデータをもとにした改善PDCAの継続

単なる“表示回数を増やす施策”ではなく、「来店につながる情報設計」を重視しました。

【3．成果：集客率が前年比150％に向上】

MEO施策の実施後、以下の成果が確認されました。

・Googleマップ経由の来店数：前年比 150％

・電話・ルート検索・Web遷移数：大幅増加

・新規来店客の増加により、平日・閑散時間帯の稼働率が改善

特に、「近くの〇〇」「エリア名＋ランチ／ディナー」といった来店意欲の高い検索キーワードからの流入が増加し、“今すぐ行ける店”として選ばれる確率が大きく向上しました。

【4．考察：飲食店集客は“検索結果の最後の一押し”で決まる】

本事例から、BOTANICOは飲食店集客のポイントを次のように整理しています。

・Googleマップは「来店直前」の意思決定メディア

・順位だけでなく、写真・口コミ・説明文が来店率を左右する

・MEOは広告と違い、積み上がる資産になる

・店舗の世界観が統一されているほど選ばれやすい

MEOは単なるテクニックではなく、店舗ブランディングと直結する集客施策であることが明確になりました。

【5．まとめ：MEOは飲食店の“再現性ある集客基盤”】

今回の取り組みにより、BOTANICOは飲食店におけるMEOが「短期施策」ではなく、中長期で成果を生む安定した集客基盤になり得ることを実証しました。

・広告費を抑えながら集客を伸ばしたい

・新規来店数を安定させたい

・エリア内で“選ばれる店”になりたい

こうした課題を抱える飲食店にとって、MEOは極めて有効なマーケティング手法です。

BOTANICOでは今後も、飲食店をはじめとする店舗ビジネスに対し、MEOを起点とした再現性の高い集客支援を提供してまいります。