預金金利引き上げのお知らせ
株式会社みんなの銀行
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/262_1_b6a6b0f5b3c93686085e715de421afca.jpg?v=202512190352 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/262_2_a7023d15b9011b95df877896e8e28e11.jpg?v=202512190352 ]
株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一）は、市場金利等の状況を踏まえ、2026年1月30日より円普通預金金利および円貯蓄預金金利を下記のとおり引き上げますので、お知らせします。
変更後
変更前
＊金利は年利率・税引前の表示です。利息には復興特別所得税を付加した20.315％の税金がかかります。
＊普通預金金利および貯蓄預金金利は変動金利です。お預入れ後の金利は、金融情勢等により予告なく変更する場合があります。
＊本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
＊プレミアム会員はサービス利用料月額600円（消費税込）が必要です。
「普通預金規定」に関する詳細はこちら▶
https://corporate.minna-no-ginko.com/term-of-use/?id=termAccount202101
「貯蓄預金規定」に関する詳細はこちら▶
https://corporate.minna-no-ginko.com/term-of-use/?id=termTyochiku202101
適用開始日
2026年1月30日(金)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡
TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com