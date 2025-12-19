忘れていたトキメキを思い出す、強引で一途すぎるラブストーリー「たぶん最初から恋でした」　12月19日（金）より「ブックライブ」「ブッコミ」にて先行配信開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、オトナ女子向けオリジナルコミックレーベル「ボル恋comic」にてボル恋タイトル「100シーンの恋＋」内で配信中の「LOVE&JOBオトナの事情」を原案としたコミカライズ作品「たぶん最初から恋でした」を、12月19日（金）株式会社BookLive(本社：東京都港区 代表取締役社長：淡野 正）が運営する、国内最大級の電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」にて先行配信したことをお知らせいたします。

本作は当社人気タイトルのコミカライズです。 3年付き合った彼氏にフラれ、人生に迷っている主人公。そんな時、友人の結婚式で出会ったのは、超！鼻につく俺様社長！？「ヤなやつ！」と思っていたはずの彼の、まっすぐで不器用な素顔を知るうちに、次第に心惹かれていき――。

俺様社長からの強引で一途すぎる愛をコミックでもお楽しみいただけるようになりました。

本作を美麗な漫画でお届けいただくのは漫画家の入絵優先生です。

第1話は期間限定で無料にてお読みいただけますので、忘れていたトキメキを思い出す、強引で一途すぎるラブストーリーを「ブックライブ」および「ブッコミ」にてお楽しみください。

ボル恋comic＆ボル恋TOON編集部公式X（@volkoicomic）： https://x.com/volkoicomic(https://x.com/volkoicomic)

「たぶん最初から恋でした」作品概要

タイトル：「たぶん最初から恋でした」

漫画：入絵優

原案：ボルテージ

＜あらすじ＞

【忘れていたトキメキを思い出させたのは、

俺様社長の強引で一途すぎる愛でした】

30歳目前。3年付き合った彼氏にフラれ、人生迷子の遥香。そんな彼女が友人の結婚式で出会ったのは、超！鼻につく俺様社長・宝条時雨。

豪邸育ち、タワマン最上階暮らし、実業家…

生きる世界が違う彼になぜか気に入られ、強引に振り回される日々。

「ヤなやつ！」と思っていたのに、その素顔はまっすぐで――…

焦りも痛みも越えて、心がもう一度『恋』を覚えていく。恋愛ゲーム大手・ボルテージの人気作「LOVE&JOBオトナの事情～宝条時雨編～」原案ストーリー！

◆第5話まで一挙配信開始！

◆第1話無料配信中！ 配信期間：12月19日（金）～ 2026年2月18日(水)

配信ページ

ブックライブ：https://booklive.jp/product/index/title_id/20159284/vol_no/001

ブッコミ：https://sp.handycomic.jp//product/index/title_id/20159284/vol_no/001

100シーンの恋＋について

当社が企画・開発したオリジナル恋愛ストーリーを累計10,000作品以上配信、約70タイトル、400人以上のイケメンが登場する、“オトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリ”です。

2017年6月1日に配信を開始して以来、多くの方々に日常のときめきをお届けし、累計200万ダウンロードを突破いたしました。今後も既存の配信コンテンツを始め、新規タイトルも続々配信予定です。初めてアプリを始める方向けに、無料で読めるストーリーもご用意しております。

「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)

「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

「100シーンの恋＋」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ：

iOS 11.0以上、iPhone、iPad、およびiPod touchに対応

Android OS 5.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)