″コーチ 銀座″ オープニングに、コーチファミリーの幾田りら、Kōki,、中島健人に加え、池江璃花子、板垣李光人、窪塚愛流、鈴鹿央士、福原遥らセレブリティが来場

日本、東京 - 2025 年 12 月 19 日（金）に、旗艦店である "コーチ 銀座" が新しい章の幕を開けました。 長年にわたり多くのお客様に親しまれてきたこの旗艦店が、ブランドの世界観をより深く体感できる空間へと生まれ変わり、 新たな表情をもって再び皆さまをお迎えします。

オープニングには、コーチファミリーの幾田りら、Kōki,、中島健人に加え、池江璃花子、板垣李光人、窪塚愛流、鈴鹿央士、そして福原遥（50 音順）といった豪華ゲストが来場。銀座の街並みに映えるダイナミックなストアで、新たなブランドの世界観を体験しました。

左上から、幾田りら、Kōki,、中島健人、池江璃花子、板垣李光人、窪塚愛流、鈴鹿央士、福原遥

このストアの象徴は、広々とした角のウィンドウに吊るされた「C」型のスカルプチャー。街の躍動を映し出すこの大胆なデザインに加え、店内にはブランドの美学と遊び心を体感できる仕掛けが随所に散りばめられています。歴史に触れながら、新作アイテムを探す楽しさと、予期せぬ発見に出会う驚きが広がり、訪れる人に唯一無二の体験を提供します。

また、2 階へと続く階段の側面には、日本人アーティスト Keeenue との特別なコラボレーション壁画が制作されました。彼女の鮮やかでインクルーシブな作品は、エネルギー、コミュニティ、そしてセルフエクスプレッションを称え、ファッションだけでなく、 カルチャーや創造性を体感できるストーリーを空間に表現しています。またブランドのパーパスである "Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）" を体現し、訪れる人々に自分らしさを受け入れ、ファッションの枠を超えた探求を促します。 （https://keeenue.com/ja/）

新しくなったコーチ 銀座は、ブランドの過去と未来をつなぎ、訪れるすべての人が自分らしさを表現できる場として皆様をお迎えします。2002 年、日本初の旗艦店として誕生し、2015 年に一度アップデートを経て、今回さらに進化した姿で、日本のお客様への深いコミットメントと、心に響く体験をお届けします。ブランドのホームタウンであるニューヨークのスピリットと、 東京のエネルギーが響き合うこの場所で、コーチの新しい物語が始まります。

コーチ 銀座 ストア詳細：

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座 5 丁目 4-3

営業時間：11:00~20:00

電話番号：03-5537-5145

WEB: https://japan.coach.com/shop/store/ginza

コーチについて ：コーチは、1941 年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神 にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル TPR で上場し ています。

Coach Japan Instagram 公式アカウントはこちら。 日本の皆様にコーチのクラフトマンシップやブランドの世界観についてより理解を深めていただけるコンテンツを充実させていきます。

PHOTOGRAPHY CREDIT: Courtesy of Coach

