WOOLRICH、中国初の公式ポップアップストア

株式会社ウールリッチジャパン

WOOLRICH（ウールリッチ）は、中国を代表する国際的な商業・文化ランドマークの一つである北京・三里屯太古里に、初の公式ポップアップストア「THE WOOLBOX」をオープンしました。

本ポップアップストアは、中国初となるウールリッチの小売拠点として、195年にわたるブランドの豊かなヘリテージを、現代的な没入型の体験として表現しています。

「THE WOOLBOX」のファサードは、羊飼いの小屋から着想を得たデザイン。重ねられた木製シェイグルが、自然の温もりと安らぎを想起させ、都会の中に静謐な存在感を放ちます。一歩足を踏み入れると、羊毛で覆われた壁に包まれ、過去と未来が交錯する体験の旅が始まります。ブランドの重要なマイルストーンとともに、自然とデザインがまるで「呼吸」するかのように調和し、触れることで実感できる“守られている”感覚が、静かで深遠な力となって記憶を呼び覚まします。

館内では、世界各地から集められた貴重なアーカイブピースを展示。ブランドを象徴する初代パーカーをはじめ、前世紀の貴重な写真や、大切に保存されてきた希少なデザイン画など、WOOLRICHの歴史とクラフツマンシップを間近で鑑賞することができます。

ポップアップストア「THE WOOLBOX」は、2026年1月11日まで開催予定。

WOOLRICHにとって中国市場における大きなブランドアクションとして、現地でも高い注目を集めています。