「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」ライブ配信実施について
12月26日（金）から明治神宮野球場と横浜スタジアムで開催する「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」のライブ配信および録画放送を「DAZN」、「J SPORTS」、「GIANTS TV」、「NPB公式YouTubeチャンネル」にて実施いたします。
さらに、NPB公式YouTubeチャンネルでは、決勝戦のライブ配信に加え、大会応援隊長を務めるバッテリィズがゲスト出演するライブ配信も実施。試合解説のほか、野球にまつわるトークや視聴者からの質問回答など、優勝を決める大一番をともに盛り上げていただきます。
配信・放送予定DAZN
ライブ配信：2025年12月26日（金）～12月29日（月）
見逃し配信：2025年12月26日（金）～2026年1月31日（土）
https://www.dazn.com/ja-JP/home
J SPORTS
J SPORTSオンデマンド（ライブ配信）：2025年12月26日（金）～12月29日（月）
J SPORTS 2（録画放送）：2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）
J SPORTS https://www.jsports.co.jp/baseball/npb_junior/
J SPORTSオンデマンド https://jod.jsports.co.jp/baseball/junior
GIANTS TV（読売ジャイアンツジュニア戦のみ）
ライブ配信：2025年12月26日（金）～12月29日（月）
見逃し配信：2025年12月26日（金）～2026年1月31日（土）
https://tv.giants.jp/
NPB公式YouTubeチャンネル
ライブ配信：2025年12月26日（金）～12月29日（月）
アーカイブ公開：ライブ配信終了後
https://www.youtube.com/@NPB.official
決勝戦：応援隊長・バッテリィズ出演 ライブ配信概要
※NPB公式YouTubeチャンネル限定
配信日時：12月29日（月）12時50分頃
配信内容：試合解説、野球にまつわるトーク、視聴者からの質問回答等
出演者：バッテリィズ（エース、寺家）、槇嶋範彦（フリーアナウンサー）
応援隊長・バッテリィズ コメント
野球が分からない方でも楽しめるぐらい頑張ります！
当日現地に来られない方はぜひ配信でご視聴いただき、選手に熱いエールをお願いします！