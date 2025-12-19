「トシ・ヨロイヅカ」お正月ギフト販売開始～人気焼菓子と限定販売の柚子マドレーヌを、晴れやかな正月限定ボックスで～

株式会社サンセリーテ

柚子がふんわりと香る限定「柚子マドレーヌ」など人気の焼菓子をお正月にぴったりの華やかなボックスに詰めました。年末年始のお手土産におすすめです。

オンラインショップでは「お年賀ギフト（8個入）」を販売中。

直営店では年末に向けて順次販売していますので、販売状況は店舗へお問合せください。

柚子のやさしい味わいの「柚子マドレーヌ」やりんごとかぼちゃたっぷりの「ポム・ポティロン」と人気の焼菓子を詰めたギフトボックス。

お年賀ギフト（8個入）

3,600円

ちょっとしたお手土産に人気のギフト。

赤いバッグが華やかな

お年賀ギフト（6個入）

2,700円

だるまのモチーフがキュートな

お年賀ギフト（4個入）

1,850円

※一夜城ヨロイヅカファームでは中身の焼菓子など仕様が変更となる場合がございます。

オンラインショップ

https://shop.cake-cake.net/ToshiYoroizuka/

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/toshi_yoroizuka_official/

店舗のアクセス

◆トシ・ヨロイヅカ 京橋エドグラン店

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン1F

最寄駅：東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩5分・

都営浅草線「宝町」駅 徒歩3分・JR「東京」駅 徒歩5分

◆トシ・ヨロイヅカ ミッドタウン店

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト1F Ｂ-0104

最寄駅：都営地下鉄 大江戸線 六本木駅・東京メトロ 日比谷線六本木駅

◆トシ・ヨロイヅカ アトリエ店

住所：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-8-3ミュージックハイツ1F

最寄駅：京王線八幡山駅より徒歩1分

◆一夜城ヨロイヅカ・ファーム

住所：〒250-0021神奈川県小田原市早川1352-110

アクセス方法：

１.JR東海道線早川駅下車、タクシーにて約10分

２. 西湘バイパスを湘南方面から

西湘バイパス「小田原IC」で降り、国道1号「山王橋」交差点左折、

国道1号を道なり箱根方面へ約2.9km先「板橋」交差点左折、

約350m先「ターンパイク入口」交差点左折、

約260m先の新幹線高架手前を右折、約70m先を右折し、道なり約1.8kmで到着。

３.小田原厚木道路から

小田原厚木道路「小田原西IC」で降り国道135号方面へ約860m先の新幹線高架手前を右折、約70m先を右折し、道なり1.8kmで到着。

トシ・ヨロイヅカについて

オーナーシェフ・鎧塚俊彦が2002年に立ち上げたブランド。

ヨーロッパでの8年の修行の成果と2年の準備期間から生まれた「素材から自分たちの手で愛情を込めて作り、そして確かな技術と真心で 菓子に昇華させて皆様の許へ」という理念を掲げる。

ライブ感を重視し、目の前でパティシエがスイーツを仕上げる「カウンターデザート」が特徴。エクアドルの自社管理農園でのカカオ栽培やレストランとパティスリーを併設した農園を運営するなど素材にもこだわりを持つ。

東京に3店舗（京橋エドグラン・六本木ミッドタウン・アトリエ店）・神奈川に1店舗（小田原 一夜城ヨロイヅカ・ファーム）を構える。

オンラインショップでも購入可能。

商号 ： 株式会社サンセリーテ（トシ・ヨロイヅカ）

本社 ： 東京都中央区京橋2丁目2番地1号 京橋エドグラン1階

代表者 ： 代表取締役 鎧塚 俊彦

事業内容 ： 洋菓子の製造・販売、パティスリー、農園運営