「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」応援隊長・バッテリィズ来場！体験型イベント「グラウンド開放」 「グラブ診療所」を開催！

一般社団法人　日本野球機構



12月26日（金）から明治神宮野球場と横浜スタジアムで開催する「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の応援隊長に就任した、人気お笑いコンビ・バッテリィズの来場が決まりましたのでお知らせいたします。


また、この他、大会期間中、ご来場者の方々に楽しんでいただくためグラウンド開放などの体験型イベントを実施いたします。


本大会・イベントは入場無料となっており、どなたでもご参加いただけます。


応援隊長・バッテリィズ 出演概要

内容 ： グラウンド上でのトークショー等


日時 ： 12月29日（月）準決勝2試合目終了後


※天候等による試合順延の場合、出演時間および内容が変更となる場合があります


場所 ： 明治神宮野球場 グラウンド




応援隊長・バッテリィズ コメント

当日は現地で直接選手たちに熱いエールを届けたいと思います！



［エースさん］緊張している子どもたちもいると思うので、喝を入れて頑張ってもらいます！



［寺家さん］こういう大会は実力が出せなかったり、逆に実力以上が出せたりするので、それを引き出せるように僕らが頑張って応援します！





体験型イベント ※いずれも無料・事前申し込み不要

１. グラウンド開放


内容 ： 開催球場にて、初日の全試合終了後、グラウンド開放を実施いたします。


日時 ： 12月26日（金）第4試合終了後～17時50分


※第4試合が17時00分までに終了しない場合は中止


場所 ： 明治神宮野球場、横浜スタジアム


詳細は試合当日、球場にてご案内いたします。


注意事項：


・ハイヒールなど、かかとの硬い靴でグラウンドに入場することはできません。


・グラウンド内での飲食、またバットなどは使用できません。


・来場者が多い場合は入場規制を行う場合があります。



２. グラブ診療所


内容 ： 野球用具メーカーによるグラブ診療所を開設いたします。ご自身のグラブの手入れ状況の診断や日頃の手入れに対するアドバイスが受けられます。


日時 ：


明治神宮野球場　12月28日（日）10時00分～15時00分


横浜スタジアム　12月26日（金）～28日（日）10時00分～15時00分


場所 ： 明治神宮野球場　三塁側８入口　階段下


横浜スタジアム　ビクトリーコート（13通路階段上）