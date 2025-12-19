漫画『酒のほそ道』作者・ラズウェル細木氏を迎えたトークショー＆懇親会「ラズウェル細木の『酒の寄り道』」を明治元年創業の磯蔵酒造にて開催

株式会社ジャッジメントエンターテインメント

株式会社ジャッジメントエンターテインメント（本社：東京都、代表取締役：塙耕記）は、

連載開始から30年以上を誇る長寿グルメ漫画『酒のほそ道』の作者・ラズウェル細木氏を迎えた

トークショー＆懇親会

「ラズウェル細木の『酒の寄り道』」 を、

2026年2月14日（土）、茨城県笠間市の酒蔵・磯蔵酒造にて開催いたします。

本イベントは、明治元年創業の酒蔵「磯蔵酒造」と、明治時代創業の老舗料亭「山口楼本店」の協力のもと実現した、

酒・料理・音楽・トークを融合させた大人向けの文化イベントです。

イベント内容

当日は、ラズウェル細木氏による『酒のほそ道』制作にまつわるエピソードや、

酒と食とジャズに関するトークを中心としたトークショーを実施します。

聞き手（MC）には、本企画を手がける同社代表取締役であり、ジャズ・レコード専門家の塙耕記が務めます。

料理は、山口楼本店による

特製「お酒のための松花堂弁当と季節のお椀」を提供。

献立はラズウェル細木氏監修のもと構成され、

当日は磯蔵酒造セレクトの日本酒を飲み放題でお楽しみいただけます。

また、開演前には自由参加の酒蔵見学も予定しています。

開催概要

イベント名

ラズウェル細木の『酒の寄り道』

- トークショー＆懇親会 -

開催日

2026年2月14日（土）

時間

酒蔵見学：15:30～16:30（自由参加）

開場：17:00

開演：17:30

終了予定：19:30

会場

磯蔵酒造

（茨城県笠間市稲田2281-1／JR水戸線「稲田駅」すぐ）

会費

15,000円（税込）

定員

40名（先着順）

出演者 ラズウェル細木（らずうぇる・ほそき）

漫画家。1994年より『週刊漫画ゴラク』にて『酒のほそ道』の連載を開始。

2012年、「酒のほそ道」など一連の作品により第16回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。

2025年12月現在、『酒のほそ道』は第58巻まで刊行されている。

塙 耕記（はなわ・こうき）

株式会社ジャッジメントエンターテインメント代表取締役。

レコードショップ＆レーベル「JUDGMENT! RECORDS」主宰。

元ディスクユニオン・プロデューサー。

BLUE NOTE、和ジャズ、TBMなどを中心に、1,000タイトル以上の作品リリースを監修。

著書に『和ジャズ・ディスク・ガイド』他。

企画・主催

株式会社ジャッジメントエンターテインメント

協力

日本文芸社／磯蔵酒造／山口楼

詳細・申込み

イベント詳細およびお申込みは、下記Webページをご覧ください。

https://judgment-records.com/2025/12/12/16905/

お問い合わせ先

株式会社ジャッジメントエンターテインメント

JUDGMENT! RECORDS

TEL：03-6908-5992（11:00～20:30）