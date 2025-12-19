eMotion Fleet、JCLP主催「脱炭素ソリューションピッチ2025」にて「脱炭素ソリューション賞」を受賞

eMotion Fleet株式会社

eMotion Fleetは、2025年12月17日に開催された一般社団法人 日本気候リーダーズ・パートナーシップ（以下「JCLP」）主催「脱炭素ソリューションピッチ2025」において、「脱炭素ソリューション賞」を受賞しました。

本イベントは、JCLPの法人化を記念して開催されたもので、ビジネスを通じた脱炭素の実践を一層推進することを目的に、JCLP会員企業が有する革新的な脱炭素ソリューションを一堂に集め、広く社会に発信するとともに、需要家企業との新たな協業機会の創出を目指して実施されました。当日は、厳正な審査を経て選出された10社のファイナリストが登壇し、各社によるプレゼンテーションおよび質疑応答が行われました。

eMotion Fleetは、商用EVの導入検討段階から運用フェーズに至るまで、車両、充電インフラ、電力、ソフトウェアを統合的に支援する事業モデル『商用EV導入・運用ワンストップサービス』を紹介しました。事業者が直面する情報不足、導入・運用コスト、充電設備不足といった課題を包括的に捉え、現場に即した形で解決策を提供している点が高く評価されました。

特に、車両運行データやエネルギーデータを活用した導入シミュレーションや運用最適化により、既存の車両および運用コストを下回る水準でのEV導入を可能にしている点、また、地域単位で複数事業者が充電設備を共有するプラットフォームの構築を通じて、EV導入を個別最適にとどめず、面的な広がりとして推進している点が評価されています。

eMotion Fleetは、今後も物流・公共交通をはじめとする商用モビリティ分野において、EVの社会実装を加速させるとともに、脱炭素化と経済性の両立を実現するソリューションの提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダーです。ドイツ物流大手に23,000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用EVフリートの計画・導入・運用を支援し、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2削減に貢献します。

eMotion Fleetは脱炭素化と経済性を両立する電動モビリティの社会実装という、グローバルかつ喫緊の課題に共に挑む仲間を募集しています。エンジニア職・事業開発職など幅広く採用活動を行っています。詳しくは当社採用ページをご覧ください。

eMotion Fleet 採用情報(https://open.talentio.com/r/1/c/emotion-fleet/homes/4620)



【会社概要】

社名 eMotion Fleet株式会社

本社所在地 東京都品川区東品川２丁目６－４寺田倉庫Ｇ１ビル２階

代表取締役 白木秀司、デニス・イリッチ

設立 2023年9月

事業内容 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL https://www.emotion-fleet.com/(https://www.emotion-fleet.com/)

本件に関するお問い合わせ

eMotion Fleet株式会社広報 担当 伊藤

Email：info@emotion-fleet.com



