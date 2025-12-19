ダイテックの施工管理アプリ「現場Plus」「ITトレンド 年間ランキング2025」工事管理部門で第1位を獲得

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲）が提供する施工管理アプリ「現場Plus」シリーズは、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」※が発表した「ITトレンド 年間ランキング2025」において、【急上昇】工事管理部門 第1位を獲得しました。

※４,０００万人以上が利用する認知度・利用経験率No1の法人向けＩＴ製品比較サイト

■受賞概要

・受賞名 ： ITトレンド 年間ランキング2025

・部 門 ： 急上昇 工事管理部門

・製品サイト ： https://www.kensetsu-cloud.jp/genbaplus/

※ランキング結果は、2025年1月1日～11月30日までの期間の資料請求数をもとに計算しています。

■受賞の背景

建設業界では、人手不足や残業規制を背景に、ペーパーレス化と現場DXが急務となっています。現場Plusシリーズは、直感的な操作性と豊富な機能、導入しやすい料金体系が評価され、直近での資料請求数が前期間比で大きく伸長したことが、今回の【急上昇】部門 第1位の受賞につながりました。

■現場Plusシリーズについて

現場Plusシリーズは74,000社以上※の会社が利用している施工管理アプリです。「現場Plus」は住宅会社向け、「現場Plus TF」は建設会社向けに提供しています。それぞれ、トーク、掲示板、写真、図面、工程表などの基本機能はもちろん、入退場管理、危険予知活動、CAD図面連携など、現場に必要な機能を搭載しています。

※利用会社数は、元請・協力会社の合計です。複数のテナントを利用している場合は、それぞれ個別にカウントしています。



■今後の展望

ダイテックは、建設業界向けITソリューション全体の強化を通じて、現場の生産性向上と業界のDX・働き方改革に貢献してまいります。

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/ (https://www.daitec.co.jp/)

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング