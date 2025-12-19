360Channel、藤井隆×Google AIプロジェクト『Music Video with Gemini』に参画

株式会社360Channel

株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松 恵司、以下 360Channel：サンロクマルチャンネル）は、株式会社ギークピクチュアズ（以下 ギークピクチュアズ）が制作を手がける、藤井隆氏の楽曲『プラスティックスター』『Dark Night』『くちばしは黄色』のミュージックビデオ（以下、MV）制作プロジェクトにおいて、Googleの最新生成AI技術を活用した映像素材の生成およびプロンプトエンジニアリングを担当したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、藤井隆氏のこれまでの名曲に対し、Googleの最新生成AIモデルを活用して新たな映像表現に挑戦する試みです。 かつて藤井氏本人が手がけた「CF（コマーシャルフィルム）」等のオリジナル映像が持つ世界観やコンセプトをベースに、360Channelは動画生成モデル「Veo」やマルチモーダルAI「Gemini」などのGoogle製AIツールを駆使して、当時は表現しきれなかったイマジネーションの世界を具現化。「オリジナルCFの拡張」をテーマに、AIならではの表現力で楽曲の世界観を広げました。

【担当MVとAIによる「世界観の拡張」ポイント】

『プラスティック・スター ( MV with Gemini )』

オリジナル（CF）：ゲレンデを颯爽と滑り降りる爽快な映像 。

AIによる拡張：オリジナルの「爽快感」というテーマを、空を飛ぶ「チューブマン」の視点へと拡張。AI動画生成モデル「Veo」を活用し、チューブマンが世界中の空を飛び回り、スキー場へダイナミックに舞い降りるなど、現実の撮影では不可能なアングルと浮遊感のある映像美を実現しました。

▶YouTube視聴ページ：https://youtu.be/9j_WwPWiqdg?si=-07bcZGFzCcqLUmw

『DARK NIGHT ( MV with Gemini ) 』

オリジナル（CF）：謎の男を追う藤井氏、時計の演出など 。

AIによる拡張：オリジナルの設定や構図を、近未来的な世界へと拡張。ネオ・トーキョーのような夜の街並みや、無限に続く螺旋階段など、AIの描画力を活かして楽曲の持つクールな世界観をSF映画のようなスケール感で表現しました。

▶YouTube視聴ページ：https://youtu.be/u5_EXdSiqrI?si=ksSmjEoODSRU3jAs

『くちばしは黄色』

オリジナル（CF）：子供や犬、女性の写真を撮る藤井氏 。

AIによる拡張：「記憶・写真」というモチーフを、現実と記憶が交錯する幻想的な世界へと拡張。部屋全体が写真の渦になったり、街並みが記憶のように変化したりと、「Past Forward」等の技術を用いて記憶の世界へダイブするようなエモーショナルな映像体験を作り出しました。

▶YouTube視聴ページ：https://youtu.be/HA8SVsciy6s?si=Gpzc9bDaTUFjmiSO

【今後の展望】

360Channelは、本プロジェクトで蓄積した「Veo」をはじめとする最新AIモデルのハンドリング技術や、商用レベルの映像制作におけるAI活用ノウハウを活かし、今後もエンターテインメント領域および企業のプロモーション活動において、先端技術とクリエイティブを融合させた新しい映像体験を提供してまいります。

【AI LAB.】

「AIの可能性を、創造的価値へとつなげる。」をコンセプトに設立された社内ラボです。生成AIをはじめ、自然言語処理・画像認識・位置情報技術などの先端テクノロジーを活用し、”新たな価値の創出”と”現場課題の解決”に挑戦していきます。映像制作やプロダクト開発における実践的な活用を軸に、リサーチ・検証・発信を行い、社会実装とビジネス化の可能性を探求。社内外のクリエイターやエンジニアと連携しながら、新たなビジネスモデルの検討を通じて、技術を事業へと結びつける取り組みを推進します。

【AI LAB.の直近施策とその概要】

⚫︎ブランド向けアプリの画像生成機能の実装

⚫︎AIツールを活用したプロモーション動画・CMを制作

⚫︎AIアバターの研究開発

⚫︎AIを活用した”映像の3D化技術”の研究開発

⚫︎G検定資格(※)の取得、G検定資格取得の推奨

※G検定（ジェネラリスト検定）とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）が実施する、AI・ディープラーニングの活用リテラシー習得のための検定試験です。

