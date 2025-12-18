2026元旦、富士山・犬吠埼を巡る「初日の出ヘリコプター遊覧」オークション販売開始
株式会社AirX（以下、AirX）が展開するヘリコプター遊覧サービス AIROS Skyview は、2026年元旦に運航する 「初日の出ヘリコプター遊覧」 を、2組限定・オークション形式にて販売いたします。
本企画は、東京23区から送迎付きの特別フライト。
日本有数の初日の出スポットである「富士山コース」および「犬吠埼コース」の2ルートを用意し、地上では味わえない“空から迎える新年”という特別な体験を提供します。
限られた2組のみが体験できる、元旦限定の特別フライトです。
■ 初日の出ヘリコプター遊覧 概要
運航日：2026年1月1日（木・祝）
組数：2組限定
機体：BELL505（4人乗り）
フライトコース：富士山コース・犬吠埼コースのいずれか
内容：
ヘリコプターによる初日の出フライト・東京23区⇄川島ヘリポート 送迎付き
タイムスケジュール：
富士山・本栖湖コース(105分)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28531/table/286_1_96222b29f1cfee630a440ffba6a8f255.jpg?v=202512190452 ]
犬吠埼コース(105分)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28531/table/286_2_b6ecb19529d93ff9dc2a840fabab4977.jpg?v=202512190452 ]
発着地：川島ヘリポート
〒350-0104 埼玉県比企郡川島町大字芝沼城外460
https://skyview.airos.jp/access/kawajima_heliport
■ 販売方法：オークション形式
本フライトは、オークションサイト 「モバオク」 にて販売予定です。
・富士山・本栖湖コース
https://www.mbok.jp/_i?i=527054853
・犬吠埼コース
https://www.mbok.jp/_i?i=527054969
開始価格：660,000円（税込）
入札開始：12月21日（日）21:00
入札締切：12月28日（日）21:00
手配・調整期間：12月29日（月）～31日（水）
運航日：2026年1月1日（木）
※オークションページは現在準備中です。入札にはモバオクの無料会員登録が必要です（メールアドレスのみで登録可能）
■ 詳細・予約はこちら
https://lp.airos.jp/newyear
■株式会社AirX 会社概要
会社名：株式会社AirX
住所：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F Wework 麹町
設立：2015年2月23日
代表取締役：手塚 究
事業内容：旅行業、航空運送代理店事業
会社URL：https://airx.co.jp
サービスURL：
[AIROS] https://airos.jp
[AIROS Skyview] https://skyview.airos.jp
公式X：https://x.com/airos_skyview
公式Instagram：https://www.instagram.com/airos_skyview
「空の移動革命」前夜。AirXは、ヘリコプターやプライベートジェット、空飛ぶクルマ（eVTOL）の、仕入れから販売・運用、ポート設置・運営、交通プラットフォーム開発までを一貫して担う、次世代航空モビリティ企業です。
ヘリコプター遊覧予約サイト「AIROS Skyview（エアロススカイビュー）」やチャーター見積もりサイト「AIROS（エアロス）」を運営し、自社機材を拡充することでヘリの即時予約と運賃の低価格化を実現しました。
「空飛ぶクルマ」など、次世代航空機の登場によるエアモビリティ市場の急速な拡大を見据え、現在はヘリコプター運航やポートの開拓を推進し、空の移動をより身近なライフスタイルへと進化させております。