介護の話、もっと気軽でいい。「動く介護(かご)屋」が姶良市へ　　　　　茶を飲みながら安心を持ち帰れる『介護のお茶会』初開催！

Buon tesoro

介護講座・相談事業を行うBuon tesoro(ボン・テゾーロ)は、

介護のプロが地域に出向き、直接相談や学びの場を届ける新たな取り組み

「動く介護(かご)屋」の第一弾として、2025年12月19日(金)、

鹿児島県姶良市にて『介護のお茶会』を開催いたします。

本イベントは、

・「動く介護(かご)屋」として初めての取り組み

・姶良市での初開催

・お茶を飲みながら気軽に介護の話ができる初企画

という、３つの“はじめて”が重なった新しい介護のかたちです。

介護の話は「もっと気軽でいい」ー動く介護屋が目指すもの

「介護」と聞くと、

・重たい

・難しそう

・話を聞くとほんとに起こりそう…

・まだまだ自分には必要ない

と感じる方も多く、実際に必要になるまで誰にも相談しないまま…必要になった時には急に生活が一変する…というケースも少なくありません。

動く介護(かご)屋は、

「必要になる前に、もっと気軽に介護の話ができる場所をつくりたい」

「専門家の方が来てもらえたら、もっと話しやすい」

「日常的に知っておくと便利な情報を聞きたい」

という声から生まれた取り組みです。

今回はその第一歩として、

・お茶を飲みながら

・少人数で

・やさしい雰囲気の中で

介護の話ができる「お茶会」という形で姶良市に伺います。

『介護のお茶会』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169397/table/2_1_734c1b0a95331d165274ecfee81dd71d.jpg?v=202512190352 ]

内容

・介護って、どんなふうに始まるの？

・もしもの時、まず何をすればいい？

・家でできる、やさしい介助のコツ

・介護サービスや制度ってどうなっているの？

・家族との関わり方で大切なこと

「こんなこと聞いていいのかな？」という質問も大歓迎です。

申込方法

以下いずれかよりお申込みいただけます。

◦Buon tesoro（ボン・テゾーロ）

TEL：090-7753-6125

Mail：buontesoro@gmail.com

◦hopo gallery

TEL:090-5744-3532

Mail：hopo.gallery@gmail.com

講師について

Buon tesoro 代表：津田稔子

社会福祉士・介護福祉士・兵庫県音楽療法士・接遇インストラクターなど取得。

介護の現場に20年以上。現場職から管理職、法人幹部として、たくさんの方の声に耳を傾けてきました。その中で感じたのは、「知ることが、心を守ることにつながる」ということ。

資格取得講師としても10年以上。介護の入口に立つ方々と向き合っています。

また、「動く介護屋」として、必要な場所に出向き、地域の方々へ“一人で抱え込まない介護”を届ける活動を行っています。

Buon tesoroについて

『Buon tesoro～幸せな宝物～』 たくさんの幸せがみなさまにとどきますように…

2022年に開業。

音楽療法と介護教育を融合させた新しい学びの場を提供。

・ 市民向け講座

令和７年３月より宮崎県高鍋町・鹿児島市にて『生きるを楽しむシリーズ』を定期開催しています。

介護従事者から一般市民まで幅広い層に向けて、身体の動かし方講座や介護知識講座、音楽イベントを通じて「毎日を幸せに生きる」ためのヒントを届けています。オンライン講座も開催中。

・ 音楽療法活動

高齢者・知的障害者分野で実践中。

市民の方々が楽しめるための音楽イベント「生きる・奏でる・響き合う」を、令和７年６月にはメディキット県民文化センターで、11月には鹿児島市イイテラスで主宰公演を開催。音楽を通じて心身の活性化と交流を促進。

・ 介護教育・講師活動

厚生労働省・宮崎県委託先研修機関である介護労働安定センター外部講師として活動。介護福祉士実務者研修・介護初任者研修・介護に関する入門的研修など幅広く担当。

・ 人材育成・相談支援

厚生労働省関連事業である雇用管理改善サポーター・介護人材育成コンサルタントとして従事。

令和７年９月には介護相談窓口を開設し、従事者や市民の声に応える体制を整備。

・ 情報発信活動

LINE公式アカウント、Instagram、ラジオ出演、公式ホームページを通じて情報発信。すべての広報物を自ら制作し、言葉と想いを丁寧に届けている。

～メッセージ～

「介護」とは、日々の「生活」を送る皆さまと、一緒に考え、共に歩んでいくことです。介護に必要な知識を知り、技術や前向きに考える力を身につけて、皆さまの望む生き方を選ぶことができるように伝えていくことで、介護を通じて、一緒に考え、学んでいける「生きる」ヒントとなるような講座をBuon tesoro(ボン・テゾーロ)は提供しています。

『動く介護屋(かごや)』が草原を颯爽と動いて皆さまの地域にお邪魔する

ちょっとしたヒントを聞いた皆様に『二重の虹』が見えるくらいの幸せが届くといいなぁ…という想いからこのチラシを作成いたしました。

公式HP：https://buontesoro.com