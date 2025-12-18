〈ジャンプフェスタ2026〉発展示や先行販売も！TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』死覇装コスチュームセットや新作グッズが登場！【株式会社コスパ】

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』新商品が一挙登場。


劇中に登場する「死覇装」をイメージした死覇装コスチュームセットをはじめ、黒崎一護、涅マユリになりきれるアイマスクもラインナップ。


ほかにも、黒崎一護 ・日番谷冬獅郎・朽木白哉・平子真子たちのデザインバッグやパスケースにクリーナークロス、そして死神代行証や護廷十三隊モチーフのカラビナやリールキーホルダーなどの新商品が揃いました。



さらに、2025年12月20日（土）・21日（日）に幕張メッセで開催の〈ジャンプフェスタ2026〉コスパブースでは、解禁になったばかりの「死覇装コスチュームセット」開発サンプルを最速展示いたします。また、ショルダートート＆ラージトートバッグたちは先行販売も決定しました。


コスパブースは事前抽選無くご入場頂けます。



また、JF2026《BLEACH ARフォトラリー》にCOSPA（コスパ）も参加しております。


〈ジャンプフェスタ2026〉へお越しの際にはぜひ、コスパブースへお立ち寄りください。


◆〈ジャンプフェスタ2026〉コスパのグッズ販売情報


https://www.cospa.com/cospa/special/jumpfesta/


※コスパブースは事前抽選無くご入場頂けます




2026年の一般販売分は〈コスパ通販〉ほかにて現在予約受付中。


◆COSPA（コスパ）／TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』商品情報はこちら


https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03536/mode/title



◆商品情報










商品名：死覇装コスチュームセット


発売日：2026年6月上旬販売


サイズ：Unisex S-M/Unisex L-XL


セット内容：着物・襦袢・袴


素材：着物（表地ポリエステル100％）、襦袢（表地ポリエステル100％）、袴（表地ポリエステル100％）


価格：17,600円（税込）



TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』に登場する「死覇装」をイメージしたコスチュームセットが発売！！


Made in China



◆TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』死覇装コスチュームセット開発サンプルの展示が決定！


死覇装コスチュームセットの開発サンプルを、期間限定で展示いたします！


実物をいち早くご覧いただけるこの機会に、ぜひお立ち寄り（展示期間・会場）期間・会場）


【展示期間・会場】


●2025年12月20日（土）・21日（日）


　<ジャンプフェスタ2026>内コスパブース／幕張メッセ 国際展示場　9ホール


●2025年12月24日（水）～2026年1月4日（日）


　コスパティオ　ジーストア・アキバ店


●2026年1月7日（水）～1月18日（日）


　コスパティオ　ジーストア大阪店



展示情報詳細⇒　https://www.cospa.com/cosyume/event/id/27153









商品名：黒崎一護 ショルダートート


商品名：平子真子 ショルダートート


商品名：朽木白哉 ショルダートート


商品名：日番谷冬獅郎 ショルダートート



発売日：2026年4月上旬予定


【先行販売情報】


■2025年12月20日（土）・21日（日）開催〈ジャンプフェスタ2026〉コスパブースにて先行販売。


※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。


※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。


サイズ：（約）40×34×マチ13cm


素材：綿100％


カラー：BLACK


価格：各2,200円（税込）



スナップボタンと内ポケットつき。


耐久性が高く、斜めがけにも対応！



・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。


・長めのベルトは斜めがけにも最適。


・開口部にはスナップボタン付き。


・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。


・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。








商品名：黒崎一護 ラージトート


商品名：平子真子 ラージトート


商品名：朽木白哉 ラージトート


商品名：日番谷冬獅郎 ラージトート



発売日：2026年4月上旬予定


【先行販売情報】


■2025年12月20日（土）・21日（日）開催〈ジャンプフェスタ2026〉コスパブースにて先行販売。


※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。


※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。


サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm


素材：綿100％


カラー：BLACK


価格：各1,980円（税込）



大容量で、エコバッグとしても活躍！


・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ


・裏面は無地です







商品名：黒崎一護 アイマスク


商品名：涅マユリ アイマスク



発売日：2025年4月上旬予定


サイズ：男女兼用フリーサイズ（約21.5cm×11.5cm、周長53～62cm）


素材：表地（ポリエステル）、裏地（綿）、中綿（ポリウレタン）


価格：各1,540円（税込）



黒崎一護、涅マユリになりきれるアイマスク。


心地よい睡眠をサポート。


立体的な構造で目・鼻にフィット！


・裏面はパイル地を採用。柔らかなつけ心地で、快適な睡眠をサポートします。


・低反発ウレタンを使用したノーズクッションがしっかりフィット。立体的な構造で、隙間からの光を遮断します。


・面ファスナーつきのゴムバンドを採用。サイズ調整が可能で、ストレスフリーなつけ心地。耳も痛くなりません。


・飛行機や新幹線の移動に、休憩時間のお昼寝などに活躍します。


・遮光性が高く、明るい場所での仮眠におススメ。






商品名：死神代行証 リールキーホルダー


商品名：護廷十三隊 リールキーホルダー



発売日：2025年4月上旬予定


サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm


素材：亜鉛合金製


価格：各1,650円（税込）



50cmまで伸びるリールは実用性と機能性抜群！


パスケースとも相性ぴったりな便利ツール



・ガンメタリックにコーティングされたコスパオリジナル形状のリールキーホルダー


・日本有数の金属加工技術を誇る、新潟県燕市製。


・リールは約50cmまで伸ばせる仕様で、毎日使うカギ類を付ければとても便利です。


・キーホルダーなどを付けられるストラップホールも付いているので、自分流にカスタマイズが可能。


・実用性＆機能性はもちろんファッションのアクセントとしても優れたアイテムです。


・別売りのコスパ パスケースシリーズと合わせればもっと便利に！









商品名：黒崎一護 千年血戦篇 パスケース（ナスカン付き）


商品名：朽木白哉 千年血戦篇 パスケース（ナスカン付き）


商品名：日番谷冬獅郎 千年血戦篇 パスケース（ナスカン付き）


商品名：通魂符 パスケース（ナスカン付き）



発売日：2025年4月上旬予定


サイズ：（約）10.5cm×7cm


素材：PUレザー


価格：各1,650円（税込）



便利なナスカン付きパスケース


通勤・通学に最適！



・ワンポケットタイプのパスケース。


・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。


（カードの種類によっては対応していないものもございます）


・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。


・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。


・美麗な高精細フルカラープリント。


・高級感のある合皮製。


・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！


・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！






商品名：死神代行証 メタルカラビナ


商品名：護廷十三隊 メタルカラビナ



発売日：2025年4月上旬予定


サイズ：（約）縦8×幅5cm


素材：アルミニウム製


価格：各1,430円（税込）



使いやすさとデザイン性を両立させた国産メタルカラビナ。



・世界最高峰レベルの金属加工技術を誇る『新潟県燕市』製のアルミカラビナ


・付属のリングで鍵などをまとめ、取り出しやすい場所に吊るすことで探す手間を解消します。


・デザインをより楽しめるようにプリント面を大きめに設計しました。


※本製品に対して、重いものを吊り下げたり、衝撃荷重のかかるような用法はお控えください。


※本製品は登山用として使用できません。






商品名：死神 クリーナークロス


商品名：滅却師 クリーナークロス



発売日：2025年4月上旬予定


サイズ：21×13cm


素材：ポリエステル70％、ナイロン30％


価格：各660円（税込）



一枚持っていると便利！


スマホやメガネのお手入れに最適


・スマホやゲーム機、メガネなどの汚れを落とし、快適に使うための現代の必需品です。


・マイクロファイバー（超極細繊維）でできた21×13cmサイズの布製クリーナー。


・安心高品質の日本製です


※汚れが目立つ場合、手洗いし、陰干ししてください。


※素材の特性上、洗濯により若干の色落ち及び縮みが発生します、ご了承ください。


■権利表記

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ


・COSYUME（コスユメ）／TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/cosyume/detail/id/00000142081


・COSPA（コスパ）／TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03536/mode/title



発売元：株式会社コスパ



ブランド：COSYUME（コスユメ）


┗ 今着たいをサポートする衣装ブランド


ブランド：COSPA（コスパ）


┗「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。


