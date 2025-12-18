“Webの国家資格”試験対策！実践的な知識とスキルを身につけよう！1/9（金）～全4回・無料セミナー「ウェブデザイン技能検定2級基礎講座」を開催！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月9日（金）から、全4回にわたり「ウェブデザイン技能検定試験」を受験予定の方やインターネットの基礎知識を身につけたい方などを対象に、無料のオンラインセミナー「ウェブデザイン技能検定2級基礎講座 ～ウェブ標準に基づいた実践的な知識とスキルを身につける～」を開催します。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/167962/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/167962/?rls)

※締切：2026年1月30日（金） 20：00





特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する、国家検定制度である技能検定制度の一つ「ウェブデザイン技能検定」。試験は実技および学科試験で構成されます。本セミナーシリーズでは、ウェブデザイン技能検定2級の試験範囲を通して、ウェブ標準に基づいた現場レベルの技術知識を体系的に学びます。実務スキルの整理としても、2級の受検を検討されている方にとっては、試験対策としても役立つ内容です。ご興味をお持ちの方、検定試験の受験をご予定の方はぜひご参加ください。



▼「ウェブデザイン技能検定」のホームページ

https://www.webdesign.gr.jp/



＜各回の日程と内容＞

第1回：1/9（金）19：00～「インターネット概論・法務」

・インターネットの仕組み／セキュリティ／関連団体

・著作権・個人情報保護法・電子メール法などの法務知識



第2回：1/16（金）19：00～「ウェブデザイン技術（HTML・CSS・JavaScript・PHP）」

・HTML・CSSの構造と仕様／スタイルの優先順位

・JavaScript・PHP・データベースの基本と出題傾向



第3回：1/23（金）19：00～「サイト構築・デジタル表現・アクセシビリティ」

・サイト設計・運用／情報・画像・動画の符号化

・インフォメーションデザイン／アクセシビリティ・JIS規格



第4回：1/30（金）19：00～「実技試験の理解と演習」

・実技試験の概要と作業内容

・作業課題の解説（HTML・CSS・構造化・リンク・画像配置など）



※必要な回のみのご参加も歓迎です。



＜受講者の想定スキルレベル＞

・ウェブデザイン技能検定3級の合格者、または同等の知識をお持ちの方

・ウェブの作成や運営に関する実務経験が2年程度ある方

・専門学校や大学でウェブ関連科目を履修された方

・HTML・CSS・JavaScript・PHPに関する基礎知識とハンドコーディングの経験がある方



＜こんな方にオススメ！＞

・ウェブデザイン技能検定2級の受検を予定している方

・3級を取得済みで、次のステップに進みたい方

・ウェブ標準やアクセシビリティなど、現場で必要な知識を整理したい方

■日時

第1回：2026年1月9日（金）19：00～20：00

第2回：2026年1月16日（金）19：00～20：00

第3回：2026年1月23日（金）19：00～20：00

第4回：2026年1月30日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

内田祐生（うちだ・さちお）氏

design fleet inc. 代表取締役/ディレクター、デザイナー、ライター、インストラクター

Web黎明期の1999年からデザイン事務所開業。デザイン事業のほか、2000年代には国家検定ウェブデザイン技能検定創設ワーキンググループメンバー、技能オリンピックWeb種目競技委員を務めた。過去にmacromediaやAdobeの認定インストラクター、横浜市経済局委託デザイン相談員として活動。Web関係の書籍執筆、教材開発多数。インターネットスキル認定普及協会正会員、認定講師。



■対象

・ウェブデザイン技能検定2級を受検予定の方

・Webの作成や運営に関する業務に従事している方

・Web業界への転職をお考えの方



■参加費

無料



■定員

各回60名



＜その他関連情報＞

▼講師の内田祐生氏に研修や講師をご依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5b5(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5b5?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「ウェブデザイン技能検定２級基礎講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



