ハイドロヴィーナス、インパクトスタートアップ協会に正会員として加盟

株式会社ハイドロヴィーナス

株式会社ハイドロヴィーナス（本社：岡山県岡山市、代表取締役：上田剛慈 以下, ハイドロヴィーナス）は、2025年12月18日に一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association 以下、ISA）に正会員として加盟したことをお知らせいたします。

ISAは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指し活動しています。

ハイドロヴィーナスはISAに参画することで、協会の会員企業と協働しながら、社会インパクトのロジックづくりや発信における専門的な知見を得ることで、更にポジティブな影響を社会に与える活動に取り組むことができると期待しています。

同時に加入した８１社の正会員企業

より良い社会を創出する健全なインパクトエコノミーの拡張を目指し、ISAに参画にあたり以下の観点で審査が行われております。



(1)創業の背景や企業の存在意義に「社会へのポジティブなインパクトを与えたい」という意志

が強く組み込まれている

(2)解決を目指している社会課題が具体化されており、解決する手段としてのソリューションや

サービスを実際に提供することでポジティブ・インパクトの創出を実際に行っている

(3)目標とするパフォーマンスに、インパクトに関する指標がある。または、数年以内に作ろうとしている

(4)社会課題解決を目指すスタートアップとして、成長志向を持った経営を行っている

(5) 創業者や経営陣がISAの活動に賛同し、各種活動に積極的かつ主体的に参加・協力する

ハイドロヴィーナスはISAと共に社会へのポジティブなインパクトを与え、持続可能な社会の実現を目指せることを楽しみにしています。

お問い合わせ先

株式会社ハイドロヴィーナス 広報部

住所：岡山市北区津島中３丁目１－１ 岡山大学 共創イノベーションラボ KIBINOVE

電話：050-5896-1669 E-mail：info@hydrovenus.co.jp

https://hydrovenus.co.jp