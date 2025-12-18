マンガ家の夢を加速させる「年末駆け込み応援」！上池台トキワソウルームで入居金5万円割引キャンペーンを開始

特定非営利活動法人LEGIKA

マンガ家育成シェアハウス事業「トキワ荘プロジェクト」を展開する特定非営利活動法人LEGIKA（所在地：東京都品川区、理事長：小崎文恵、以下「LEGIKA」）は、新規オープンした大規模マンガ家シェアハウス「上池台トキワソウルーム」（東京都大田区、全55室）への入居を希望するマンガ家志望者を対象に、入居金から5万円を割引する「年末駆け込み入居応援キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、2025年12月24日（水）までに契約を開始できる先着3名様限定の特別な機会です。2026年を目前に、「プロを目指して環境を変えたい」「大きなチャレンジをスタートさせたい」という強い意欲を持つクリエイターの第一歩を強力に支援します。

12月に入り、年度内で大きく環境を変えたいと考える多くのクリエイターにより、上池台トキワソウルームへの申込みが加速しています。本キャンペーンは、年内での引越しという迅速なアクションを起こせる「覚悟のある才能」に対し、最高の環境をより手軽に提供するために企画されました。2026年の年越しを、創作に打ち込む仲間とともに新しい環境で迎えてほしいと願っています。

舞台となる「上池台トキワソウルーム」の特長

上池台トキワソウルーム内観

今回キャンペーンの対象となる「上池台トキワソウルーム」は、多くのマンガ家志望者が集う大規模なシェアハウスです。

上池台トキワソウルーム ワークスペース- 「他者の目」が集中力を生む作業スペース： 施設内には、複数の作家が同時に作業できるワークスペースなどの作業スペースを用意。一人で部屋に閉じこもるのではなく、他の作家が描いている気配や目線を感じることで、適度な緊張感が生まれ、執筆スピードやクオリティの向上に繋がります。お金を払ってでも利用したい……という声がトキワ荘PJ卒業生から聞かれるほどです。- 多様な創作ニーズに合わせた空間づくり： 集中して作業に没頭できる個室・アトリエスペースから、気軽な情報インプットやリフレッシュができるラウンジ、有料コワーキング施設のようなワークスペースまで、マンガ家のライフスタイルに最適化された様々なタイプの空間を備えています。- コミュニティによる相乗効果： 大規模ハウスならではの層の厚いコミュニティが存在。20代から40代まで、マンガ家志望者から連載作家まで幅広い作家が居住し、自分にとっての仲間やライバルがすぐに見つかる環境です。日常的な会話から生まれるネームのヒントや、技術的なアドバイスの交換など、一人では得られない刺激が日々繰り返されています。広いキッチンでの交流も大変人気です。キッチンでの交流（イメージ）特定の利用者に割り当てられた専用アトリエスペース（使用イメージ）

キャンペーン概要

特典内容： 入居金より5万円を割引

対象物件： 上池台トキワソウルーム（東京都大田区）

適用条件： 2025年12月24日（水）までに契約の始期（契約開始日）を設定できる方

定員： 先着3名様限定

詳細・お問い合わせURL： https://www.tokiwa-so.net/news/21938

※定員に達し次第、本キャンペーンは終了となります。

※キャンペーンの詳細は、本URLをご確認ください。

上池台トキワソウルーム 物件概要

居室（イメージ）

所在地：東京都大田区上池台5-37-8 スタイリオウィズ上池台

延床面積：2,543.26平方メートル

総居室数：55室（うちアトリエプラン付き居室34室）

事業主：東急株式会社

貸主・運営管理：特定非営利活動法人LEGIKA

URL：https://www.tokiwa-so.net/tokiwa-so/list/kamiikedai-tokiwasoroom

関連情報

トキワ荘プロジェクト概要上池台トキワソウルーム 交流イメージ

サービスコンセプト：中長期的にプロのマンガクリエイターとして活躍することを目指し、共に暮らし、共に競い、共につくることをキャリアづくりのキーとしてマンガ人材開発に取り組む

人材開発方針：心理的安全性の高いコミュニティを通じて、集団全体で成長するチーミングを重視する

ハウス数：直営３棟、提携2棟（2025年12月18日現在）

総参加者数：713名（2025年12月18日現在）

輩出した代表的な作家：西修（代表作「魔入りました！入間くん」）、カメントツ（代表作「こぐまのケーキ屋さん」）、藏丸竜彦（代表作「数学ゴールデン」）、西村ツチカ（代表作「北極百貨店のコンシェルジュさん」）、雲母坂盾（代表作「ドリトライ」）ら

参加後のプロデビュー者数 *1：149名（2025年12月18日現在）

プロデビューしたマンガ家総数 *2：通算212名（2025年12月18日現在）

雑誌・WEB掲載実績：587件（2025年12月18日現在）

マンガ賞受賞実績：184件（2025年12月18日現在）

サービスURL：https://www.tokiwa-so.net/

1 参加前にプロデビュー実績がある者を含まない

2 参加前にプロデビュー実績がある者を含む

LEGIKAについて上池台トキワソウルーム 建物外観

団体名：特定非営利活動法人LEGIKA（呼称：レジカ）

所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4階 SHIP

代表者：理事長 小崎文恵

設立： 2009年10月30日（設立登記日）

URL： https://www.legika.jp/

団体ビジョン：マンガ表現により人のマインドを変えていくメッセージ・デザイン事業と、人と人の相互作用で能力開発を進めるコミュニティ・デザイン事業を展開。本音をぶつけ合える環境と手段をつくることで社会変革を実現していく。

事業内容：高品質マンガ制作事業「レジカスタジオ」、マンガ家育成事業「トキワ荘プロジェクト」、シェア型学生寮事業「チェルシーハウス」等を展開。