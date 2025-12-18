ヨツバ印刷、法人向け「オリジナルスマホケース（ハードケース）」を強化｜1個から発注OK、iPhoneをはじめAndroidの人気シリーズ・最新機種まで幅広く対応（2025/12/18）

株式会社MAW

ヨツバ印刷は、企業・店舗・団体様向けに「オリジナルスマホケース（ハードケース）」の法人利用シーンに合わせた提供体制を強化しました。展示会の来場者ノベルティ、ショップ物販、キャンペーン特典、周年記念品など、BtoBの現場では「配布・販売の対象端末が読めない」「機種不足で機会損失が出る」「在庫リスクを抑えたい」といった課題が起こりがちです。

本サービスは最小ロット1個からの小ロット制作に対応し、必要な分だけ作れるため、テスト導入や小規模施策でも無理なくスタートできます。さらに、iPhoneをはじめAndroidの主要シリーズ・最新機種まで幅広くカバーする国内最大級クラスの対応機種ラインナップを用意。対象ユーザーの端末が多様な法人案件でも、機種不足による取りこぼしを抑えながら企画を進められます。

プリントは高精細なUVインクジェット印刷（CMYK）に対応。写真・ロゴ・細かな文字まで表現しやすく、ブランド案件で重要な見栄えと再現性を重視した運用が可能です。ケース素材は衝撃や耐熱に強いポリカーボネート素材のハードケースを採用し、ホワイト／クリア／ブラックから選択できます。

また、企画段階でデザインが固まっていない場合でも、ヨツバ印刷では社内に複数名のデザイナーが在籍しており、デザイン相談から企画提案、デザイン制作まで一括での依頼が可能です。社内承認用の完成イメージ作成や、印刷可能範囲・安全域を踏まえた設計など、BtoBの進行をスムーズにするサポートも行っています。

法人向けの大口案件、複数機種・複数デザインの同時進行、複数拠点への分納など、運用面の条件整理から相談可能です。用途・数量・希望納期・対応機種が決まっていれば、最適な進行プランをご提案します。

▽オリジナルスマホケース（ハードケース）BtoB向け特集ページ

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-smartphone-case/

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【商品の特徴】

◆ 1個から注文可能で在庫リスクを最小化

必要な数量だけ制作できるため、テスト販売・社内配布・小規模施策から始めやすく、反応を見ながら追加発注する運用に向いています。

◆ iPhoneをはじめAndroidの人気シリーズ・最新機種まで幅広く対応

iPhoneとAndroidが混在する法人案件でも対応しやすい国内最大級クラスの対応機種ラインナップを用意。機種不足による配布・販売の取りこぼしを抑えます。

◆ 高精細UVインクジェット印刷（CMYK）でロゴも写真も美しく

ブランドロゴ、キャンペーンビジュアル、写真表現など、見栄えが重要なBtoB用途でも使いやすいプリント方式。細かな文字やデザインも表現しやすいのが特長です。

◆ ポリカーボネート素材のハードケースで実用性と耐久性を両立

衝撃や耐熱に強いハードケース仕様を採用。日常使用されやすいスマホケースだからこそ、配布後も長くブランド接点を作りやすい商材です。

◆ ホワイト／クリア／ブラックのケースカラーを選択可能

デザインの見せ方やブランド表現に合わせてケースカラーを選択可能。企画意図に合わせた設計がしやすく、物販・ノベルティ双方で使いやすい仕様です。

◆ デザイン相談・企画・デザイン制作まで一括で依頼可能

社内に複数名のデザイナーが在籍。デザインが固まっていない段階からの相談、企画提案、デザイン作成まで対応でき、BtoBの進行負荷を軽減します。

▽オリジナルスマホケース（ハードケース）BtoB向け特集ページ

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-smartphone-case/

オリジナルスマホケースとは？用途と特徴を分かりやすく解説

オリジナルスマホケースは、企業ロゴ・ブランドビジュアル・キャンペーンデザインをスマホケースに直接プリントできる、BtoBでも非常に活用範囲の広いオリジナルプリント商材です。ヨツバ印刷では、代表的な仕様として、衝撃や耐熱に強いポリカーボネート素材のハードケースをはじめ、用途や販売形態に応じたさまざまなスマホケースをご用意しています。iPhoneをはじめ、Androidの人気シリーズ・最新機種まで幅広く対応する国内最大級クラスの対応機種数を誇り、配布先・販売先の端末構成を問わず、ノベルティから物販まで一貫して展開しやすいのが特長です。

主な用途- 展示会・企業イベント・説明会などで配布する来場者ノベルティ（ブランド認知・接点づくり）- ショップやオンラインストアで販売する物販アイテム（定番の利益商材として展開）- キャンペーン景品・購入特典（参加促進・リピート獲得の施策に）- 周年記念・記念品（社内外の配布や関係者向けギフトとして）- スタッフ・関係者向けの統一アイテム（イベント運営、ブランド一体感の演出）BtoBでオリジナルスマホケースが選ばれやすい理由- 1個から大口まで対応できるため、テスト導入から本格展開まで段階的に進めやすい- iPhoneをはじめAndroidの人気シリーズ・最新機種まで幅広く対応し、機種不足による機会損失を防げる- 配布・販売のどちらにも使えるため、企画の汎用性が高い- ハードケースだけでなく、手帳型など複数タイプのスマホケースから選択できる- ケース色や仕様を選べるため、ブランドデザインに合わせた見せ方ができる- デザイン差し替え・追加発注がしやすく、季節施策やキャンペーン展開に向いている業界最大級のラインナップ｜定番のハードケースをはじめ、用途・価格帯・販売シーンに応じて選べる業界最大級クラスのスマホケースラインナップをご用意- 手帳型スマホケース：高級感・実用性を重視したい物販や記念品、法人ギフトに適した定番タイプ- クリア・半透明タイプ：デザインの抜け感を活かせるため、ロゴやシンプルなブランド表現と好相性- 素材・構造違いのケース：ソフトタイプ・耐久性重視・軽量重視など、使用シーンに合わせた選択が可能- iPhoneをはじめAndroidの人気シリーズ・最新機種まで対応し、ケース種類×対応機種の組み合わせでも国内最大級クラスヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

