ヒットを生み出す「こども向け″企画の新常識セミナー」～こどもの成長ごとに変わるニーズと、最新トレンド活用術～　1月15日開催　株式会社マーケティング研究協会

「少子化が進む中、『こども向け』だけをターゲットにしていて、事業の未来はあるのだろうか？」
「これまで培ってきた技術やブランド資産を、もっと広い市場で活かせないだろうか…」

商品企画を担当するなかでこのような”市場の限界”を感じていませんか？行き詰まり感の原因は、商品力ではなく、「こども向け」という言葉で、変化し続ける市場とターゲットを画一的に捉えてしまっているからかもしれません。

本セミナーでは、単に「こども向け」と一括りにする視点から脱却し、ベビー・育児用品のリーディングカンパニーであるピジョンでヒット商品を手掛けた講師が、企画の切り口を提供します。
こどもの成長段階ごとに刻々と変化する「ステージ視点」でのニーズの捉え方から、親世代の価値観の変化が生み出す新たなビジネスチャンス、そしてヒットの確度を高めるリサーチ術まで解説。

縮小する市場で消耗するのではなく、新たな成長機会を掴みたい。そう考える全ての企画担当者・ブランドマネージャー様、必見の講座です。


このような方におススメ
- 子ども・ベビー・キッズ市場の商品企画に行き詰まり、突破口が見えない
- ブランド戦略や販促施策が思うように成果につながらず、伸び悩んでいる
- 消費者インサイトをどう掴めばよいか分からず、企画のヒントを探している
- 新規事業として子ども市場への参入を検討しているが、方向性が定まらない
- 「子ども市場のことが、そもそも全く分からない」と感じている

■講師：市瀬　広子　　　リサーチ＆マーケティングプランナーSeven 代表


元ピジョンのリサーチ・商品企画担当。マタニティやママ1000人以上のインタビュー経験を持つ。20年以上にわたりベビー・マタニティ市場のリサーチ・商品企画・マーケティングを担当。手掛けたバウンサーは2021年にキッズデザイン賞・グッドデザイン賞を受賞。現在は独立。インタビューのファシリテーションを得意とし、消費者の本音からインサイトを引き出すスキルで、マーケティングコンサルティングや起業サポート・セミナー講師などを行っている。


■セミナープログラム


第1章：子ども市場の“特別な構造”をひも解く
　⑴子ども市場の二重構造：
　　　　「買う人（親）」と「使う人（赤ちゃん・子ども）」
　⑵この市場に欠かせない「ステージ視点」って？：
　　　　「こども」をひとくくりにしてはいけない！


第2章：ママ＆パパインタビュー成功のポイント


　⑴企画につなげるリサーチの3ステップ


　⑵「理想の私」を脱ぎ捨ててもらう


　⑶グループインタビューでマウントを防ぐ


　⑷赤ちゃんや子どもの“言葉にならない声”を拾う


第3章：いま動いている最新トレンドと成長ジャンル
　⑴市場を変える注目キーワード：
　　　　低出生児の増加/出産年齢の高齢化…etc.
　⑵伸びている商品・サービスはここにある：
　　　　液体ミルク/プレミアム紙おむつ…etc.


第4章：ヒット事例から読み解く成功の方程式
　⑴メーカー発のヒット商品はなぜ支持されたのか
　⑵外食・小売業に学ぶファミリー戦略の勝ち筋


第5章：親世代が抱える“新しい悩み”と隠れたニーズ
　⑴働き方・暮らし方の変化がもたらす“新しい悩み”：
　　　　ママの転職・キャリア変化…etc.
　⑵子ども商品・サービスに影響する親世代の意識変化とは？


■開催概要：


開催日時：2025年1月15日(木)　13:00~16:00


開催方法：ZOOM社ウェビナーを使用したWEBセミナーです（アーカイブ視聴期間あり）
受講料：お一人様　30,800円（税込）


