ヒットを生み出す「こども向け″企画の新常識セミナー」～こどもの成長ごとに変わるニーズと、最新トレンド活用術～　1月15日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年1月15日開催 こども向け"企画の新常識セミナー

「少子化が進む中、『こども向け』だけをターゲットにしていて、事業の未来はあるのだろうか？」

「これまで培ってきた技術やブランド資産を、もっと広い市場で活かせないだろうか…」



商品企画を担当するなかでこのような”市場の限界”を感じていませんか？行き詰まり感の原因は、商品力ではなく、「こども向け」という言葉で、変化し続ける市場とターゲットを画一的に捉えてしまっているからかもしれません。





■講師：市瀬 広子 リサーチ＆マーケティングプランナーSeven 代表

本セミナーでは、単に「こども向け」と一括りにする視点から脱却し、ベビー・育児用品のリーディングカンパニーであるピジョンでヒット商品を手掛けた講師が、企画の切り口を提供します。こどもの成長段階ごとに刻々と変化する「ステージ視点」でのニーズの捉え方から、親世代の価値観の変化が生み出す新たなビジネスチャンス、そしてヒットの確度を高めるリサーチ術まで解説。縮小する市場で消耗するのではなく、新たな成長機会を掴みたい。そう考える全ての企画担当者・ブランドマネージャー様、必見の講座です。詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006554post_194.phpこのような方におススメ- 子ども・ベビー・キッズ市場の商品企画に行き詰まり、突破口が見えない- ブランド戦略や販促施策が思うように成果につながらず、伸び悩んでいる- 消費者インサイトをどう掴めばよいか分からず、企画のヒントを探している- 新規事業として子ども市場への参入を検討しているが、方向性が定まらない- 「子ども市場のことが、そもそも全く分からない」と感じている

元ピジョンのリサーチ・商品企画担当。マタニティやママ1000人以上のインタビュー経験を持つ。20年以上にわたりベビー・マタニティ市場のリサーチ・商品企画・マーケティングを担当。手掛けたバウンサーは2021年にキッズデザイン賞・グッドデザイン賞を受賞。現在は独立。インタビューのファシリテーションを得意とし、消費者の本音からインサイトを引き出すスキルで、マーケティングコンサルティングや起業サポート・セミナー講師などを行っている。

■セミナープログラム

第1章：子ども市場の“特別な構造”をひも解く

⑴子ども市場の二重構造：

「買う人（親）」と「使う人（赤ちゃん・子ども）」

⑵この市場に欠かせない「ステージ視点」って？：

「こども」をひとくくりにしてはいけない！

第2章：ママ＆パパインタビュー成功のポイント

⑴企画につなげるリサーチの3ステップ

⑵「理想の私」を脱ぎ捨ててもらう

⑶グループインタビューでマウントを防ぐ

⑷赤ちゃんや子どもの“言葉にならない声”を拾う

第3章：いま動いている最新トレンドと成長ジャンル

⑴市場を変える注目キーワード：

低出生児の増加/出産年齢の高齢化…etc.

⑵伸びている商品・サービスはここにある：

液体ミルク/プレミアム紙おむつ…etc.

第4章：ヒット事例から読み解く成功の方程式

⑴メーカー発のヒット商品はなぜ支持されたのか

⑵外食・小売業に学ぶファミリー戦略の勝ち筋

第5章：親世代が抱える“新しい悩み”と隠れたニーズ

⑴働き方・暮らし方の変化がもたらす“新しい悩み”：

ママの転職・キャリア変化…etc.

⑵子ども商品・サービスに影響する親世代の意識変化とは？

■開催概要：

開催日時：2025年1月15日(木) 13:00~16:00

開催方法：ZOOM社ウェビナーを使用したWEBセミナーです（アーカイブ視聴期間あり）

受講料：お一人様 30,800円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006554post_194.php株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/