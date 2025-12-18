2025年末～明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕に向けた各種スケジュールについて

株式会社鹿島アントラーズFC

9年ぶり9回目の明治安田Ｊ１リーグ制覇を果たした2025シーズン、アントラーズファミリーの皆様に力強いサポートをいただき、リーグ戦ホームゲームの年間入場者数は520,615名とクラブ歴代最多記録を更新しました。ホームゲーム26試合を開催した1995シーズン（497,665名）を上回り、1試合平均では27,401名の方々にご来場いただきました。リーグ制覇の原動力となった皆様の応援に、クラブ一同、心より感謝申し上げます。

シーズン移行という新たな転換期を迎える2026年、2月～6月に開催される百年構想リーグに向けて、トップチームは1月7日（水）に始動する予定です。それに先立ち、1月5日（月）に選手背番号ならびにスタッフリストを発表し、ユニフォームデザインのお披露目と販売受付を行います。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ、そして2026/27シーズンも、アントラーズへの熱いご声援をよろしくお願いいたします！

クラブおよび各施設の年末年始休業日につきましては、こちら(https://www.antlers.co.jp/news/club_info/110681)をご覧ください。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド各節対戦カード発表

2025年12月19日（金）17:00（予定）

Ｊ１全20クラブが東西10クラブずつにわかれてホーム＆アウェイの2回戦総当たりで対戦する地域ラウンドの各節対戦カード（ホームorアウェイ、各節の開催候補日）が発表される予定です。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンドグループ組み合わせはこちら(https://www.antlers.co.jp/news/game_info/110665)

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 ファイナル

2025年12月21日（日）13:30キックオフ（埼玉スタジアム2002）

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EASTを制した鹿島アントラーズユースが、WEST王者のヴィッセル神戸U-18と対戦します。

高校年代最高峰の戦い、日本一を決める大一番です。アントラーズユースへの応援、よろしくお願いいたします！

詳細はこちら(https://www.antlers.co.jp/academy-news/youth/110593)

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節・第2節詳細発表

2025年12月26日（金）13:00（予定）

地域リーグラウンド第1節、第2節のキックオフ日時、スタジアム、テレビ放送が発表される予定です。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ SÓCIO・シーズンチケット申込締切

2025年12月31日（水）23:59

明治安田Ｊ１百年構想リーグのSÓCIO・シーズンチケットのご入会・継続申込は12月31日（水）をもちまして、受付を終了いたします。ぜひお早めにお申込みください。

SÓCIO・ファンクラブの概要はこちら(https://www.antlers.co.jp/fanclub/)

年の瀬までアントラーズで楽しもう！

アントラーズ公式SNS、有料会員制サイト「FREAKS」は、年末も盛りだくさんのコンテンツラインナップをご用意しています！

オフシーズンも、アントラーズとともに。上記以外のコンテンツも配信していきますので、ぜひチェックしてください！

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 選手背番号・スタッフリスト発表

2026年1月5日（月）12:00（予定）

明治安田Ｊ１百年構想リーグの選手背番号・スタッフリストを発表いたします。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ ユニフォームデザイン発表

2026年1月5日（月）13:00（予定）

明治安田Ｊ１百年構想リーグのNIKEユニフォームデザインを発表し、オンラインストアで販売受付を開始いたします。

チーム始動日

2026年1月7日（水）時間未定

※始動日以降の練習スケジュールは決まり次第、お知らせいたします。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド第3節～第18節詳細発表

2026年1月9日（金）13:00（予定）

地域リーグラウンド第3節～第18節のキックオフ日時、スタジアム、テレビ放送が発表される予定です。

新体制発表会見

2026年1月12日（月・祝）時間未定

新チーム体制や新加入選手の紹介などのプログラムを予定しております。

当日は、有料会員制サイト「FREAKS」に登録された方を対象に、どこからでも視聴可能なオンライン配信を実施いたします。この機会に「FREAKS」へのご登録をご検討ください！

有料会員制サイト「FREAKS」の詳細はこちら(https://www.antlers.co.jp/fan/freaks.html)

※会場での観覧受付は行いません。あらかじめご了承ください。

トレーニングキャンプ

2026年1月14日（水）～1月24日（土）

場所：宮崎県宮崎市（ひなた宮崎県総合運動公園 ひなた陸上競技場）

※キャンプ期間中の練習スケジュールは決まり次第、お知らせいたします。

※予定は2025年12月18日（木）時点のものです。変更となる場合がございますので、ご了承ください。

必勝祈願・優勝報告会

2026年1月28日（水）時間未定

場所：鹿島神宮、鹿嶋市商工会館

新シーズンの必勝祈願ならびに２０２５明治安田Ｊ１リーグ優勝報告会を実施いたします。詳細は決まり次第、お知らせいたします。

※予定は2025年12月18日（木）時点のものです。変更となる場合がございますので、ご了承ください。