ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる！料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」が12月18日(木)より数量限定で発売開始！

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2025年11月より実施中の人気料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」の新商品として、ハンガリーの家庭の味である「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした、「リュウジのグヤーシュ」シリーズを12月18日(木)より数量限定で発売いたします。

ほっかほっか亭×料理研究家リュウジ「バズベントウ 再び。」新商品「リュウジのグヤーシュ」シリーズ

ほっかほっか亭では、SNS総フォロワー数1,100万人を超えるYouTuberであり、料理研究家のリュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」が、11月6日（木）より好評発売中。発売直後から、SNS上では多くの食べてみた投稿が見られ、ファミリー層からお酒好きな方々まで、今年3月の第1弾コラボに引き続き、第2弾も非常に好調なスタートダッシュとなりました。



このたび、おいしさだけでなく、ほっかほっか亭で世界の料理を味わえるという“楽しさ”もお届けするため、大阪・関西万博でも話題となったハンガリーの家庭の味「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした「リュウジのグヤーシュ」シリーズを数量限定で発売いたします。

「リュウジのグヤーシュ」シリーズは、リュウジ氏が先の大阪・関西万博 ハンガリーパビリオンに併設されたレストラン「ミシュカ」のグヤーシュ・スープ、ポテトコンフィ（牛肉）を食べて感動し、リュウジ氏が考案したグヤーシュのレシピが会話に上がったことが開発のきっかけとなりました。

ハンガリーの家庭料理であるグヤーシュは、味や具材が家庭によって異なる料理です。本商品は、ほっかほっか亭の商品開発担当者がリュウジ氏のレシピを基に、お客さまに広くグヤーシュのおいしさを届けるため、ほっかほっか亭ならではのお米に合う味付けのお弁当を開発することに挑戦しました。リュウジ氏との試食を重ねて完成し、「うますぎる！」と大絶賛をいただいた「リュウジのグヤーシュ」シリーズを、ぜひ一度お試しください。

YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」では、コラボ動画も公開中！鳥取でハンガリー屋台を営むオットーさんをはじめ、ハンガリーの方々に「リュウジのグヤーシュ」を食べていただきました。

また、オットーさん親子がグヤーシュ等のハンガリー料理をリュウジ氏に振る舞うコラボ動画も公開中です。併せてお楽しみください！

新たな挑戦として、さらなるおいしさを目指すリュウジ氏とほっかほっか亭社員の本気の開発の様子をぜひご覧ください。また、SNS投稿などでみなさまからの率直なレビューもお待ちしています！

● 「リュウジのグヤーシュ」シリーズ

牛肉と野菜をじっくり丁寧に煮込んだ、素朴であたたかな煮込み料理です。トマトとパプリカパウダーのやさしい風味で、見た目よりもマイルドな味わいが特徴。野菜の旨みをたっぷりと引き出し、ごはんに合うクミン・ペッパーなどのスパイスを贅沢に加えて、リュウジ流のオリジナルに仕上げました。

・リュウジのグヤーシュ ライス付：980円（税込）

・リュウジのグヤーシュ ライス付（ローストチキン）：1,480円（税込）【写真右】

リュウジのグヤーシュ ライス付（ローストチキン）

※数量限定。なくなり次第終了となります。

※一部店舗によって金額が異なります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

今後もほっかほっか亭では、お店で手づくり、つくりたてのおいしさを皆さまにお届けし、お客さまに楽しんでいただけるさまざまな企画を実施してまいります。

■ 料理研究家リュウジ プロフィール

料理研究家。1986年、千葉市生まれ。XやYouTubeで日々更新する料理動画やレシピが、「簡単に爆速で美味しく作れる」と大人気。YouTube チャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」の登録者数は537万人、SNSを含めた総フォロワー数は1,100万人を超える。

2020年、『ひと口で人間をダメにするウマさ！リュウジ式悪魔のレシピ』（ライツ社）で「第7回料理レシピ本大賞」を受賞。22年には、定番料理100品のレシピを集めた『リュウジ式至高のレシピ』(ライツ社)で「第9回料理レシピ本大賞」を受賞し、2度目の栄誉に輝く。「料理のおじさん」として自炊の楽しさを広めようと、多方面で活躍している。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

料理研究家リュウジ

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出店し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国788店舗で展開しています。

