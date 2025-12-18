子会社クレーンゲームジャパンが人気YouTubeチャンネル『コヤッキースタジオ』とのコラボを発表
abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、以下「当社」）の子会社である、クレーンゲームジャパン株式会社（以下「クレーンゲームジャパン社」）は、オンラインクレーンゲームサービス「クレマス（クレーンゲームマスター）」を中心としたプラットフォームにおいて、人気YouTubeチャンネル『コヤッキースタジオ』とのコラボレーション企画を2025年12月18日より実施いたします。
ポップアップストアで好評を博したコヤッキースタジオグッズを、オンラインクレーンゲーム景品として数量限定・特別展開。動画内での紹介連動により、ファンが「視聴から参加」できる新たなキャンペーンとなっています。
本取り組みは、「動画視聴→参加→物理グッズ獲得」までを一気通貫で設計したIP連動型プロモーションモデルとして、IPの認知拡大・継続的なファンエンゲージメント・新たな収益機化の創出を目的としています。
１．コラボレーションの背景
近年、IPを取り巻く環境では、ファン接点の一過性や、ＥＣ依存による体験価値の均質化といった課題が顕在化しています。
そうした課題に対し、本コラボレーションでは、クレーンゲームジャパン社がオンラインクレーンゲームを体験型コマースとして提供し、エンタメIP・動画コンテンツ・ファンとつなぐ三者共創型の取り組みを推進します。
オンラインクレーンゲームはコロナ禍を経てユーザー層を大きく拡大しており、IPホルダーが低リスクで導入可能なプロモーション・マネタイズ施策として注目を集めています。
２．IP連携オンラインクレーンゲームの特長
- 新しいマネタイズ接点
従来のECや店舗販売とは異なる「体験起点の新しいマネタイズ接点」を持つことができます。購入を目的とした一方向的な導線ではなく、「遊ぶ」「挑戦する」「当てる」といったプロセスそのものが価値となるため、価格競争に陥りにくく、IPの世界観を活かした収益化を目指せます。
- ファンエンゲージメントの最大化
ファンは単に商品を購入するのではなく、プレイ体験と景品獲得体験を通じてIPに関与するため、サービス内での滞在時間が伸び、結果として満足度の高いエンゲージメントの創出につながります。動画視聴から参加へと自然に移行する導線設計により、「見るだけのファン」を「参加するファン」へと転換できる点も大きな特長です。
- 運営負荷の最小化
在庫管理、配送、カスタマーサポートといった実務をすべてクレーンゲームジャパン社側で一括対応するため、IPホルダーは監修とクリエイティブ面に専念することができます。新しい販促施策でありながら、社内リソースやオペレーション負荷を最小限に抑えられる点が、導入時のハードルを大きく下げるとして評価いただいています。
- 柔軟な展開設計
オンラインならではの特性を活かし、期間限定キャンペーンとしての実施やテスト導入、複数IPを同時に展開するなど、柔軟な施策設計が可能です。既存IPの活性化から新規IPの認知拡大まで、目的に応じたスケーラブルな活用ができるプロモーションモデルとなっています。
３．コラボ開催概要
開催期間：2025年12月18日（木）開始
※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
展開場所：オンラインクレーンゲーム「クレマス」「ゲットライブ」「アイキャッチオンライン」「オシクレ」アプリ内
各URL（※短縮URLよりアプリまたはブラウザに遷移します。）
- クレマス～クレーンゲームマスター：https://x.gd/IYzPi
- GetLive（ゲットライブ）：https://x.gd/h1NiN
- アイキャッチオンライン：https://x.gd/6IjbH
- オシクレ：https://x.gd/dYJKg
景品ラインアップ
＜景品イメージ画像＞
- ぬいぐるみキーホルダー コヤッキー/とーや
- お座りぬいぐるみ コヤッキー/とーや
- フラットポーチ
- マグカップ
- 2WAYサコッシュエコバッグ
- 防災セット
- Tシャツ 白/黒
獲得方法
- アプリ内特設ブースにて対象台をプレイ
- 獲得した景品は実物として自宅に配送
４．『コヤッキースタジオ』について
都市伝説・アニメ・歴史・サブカルチャーなど幅広いテーマを独自の切り口で発信するYouTubeチャンネル。
メインパーソナリティのコヤッキー氏ととーや氏による軽快なトークと独特の世界観が人気を集め、登録者数156万人を突破。エンタメと知的好奇心を融合した新たな文化発信型チャンネルとして注目を集めています。
コヤッキースタジオ公式チャンネル :
https://www.youtube.com/@koyakky-st
５．「クレマス（クレーンゲームマスター）」とは
「クレマス（クレーンゲームマスター）」は、スマートフォンやPCから実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できるオンラインクレーンゲームサービスです。
獲得した景品は実物として配送され、応援チャットやレベル・称号機能などゲーミフィケーション要素も充実。企業やIPホルダーとのタイアップ展開にも多数採用されています。
IPコラボレーション、テスト導入、事業提携に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
「クレマス」アプリダウンロード :
https://x.gd/B9fUi
４．今後の展望
当社グループでは、クレーンゲームジャパン社を中心に「エンターテインメント×テクノロジー×IP連携」の分野を強化しております。
今回のコラボレーションを通じて、YouTuberやクリエイターとのコラボレーションを活用した新しいプロモーションの形を模索し、エンタメIP・動画コンテンツ・ファンをつなぐ三者共創型の取り組みを推進してまいります。
今後も、オンラインクレーンゲームを起点とした新しい体験価値の提供を推進してまいります。
<注意事項>
※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・仕様・内容は予告なく変更となる場合があります。
※在庫状況や監修の都合により、一部取扱いが終了または変更となる可能性があります。
※画像はすべてイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
◆クレーンゲームジャパン株式会社について https://cranegame.co.jp/(https://cranegame.co.jp/)
クレーンゲームジャパン株式会社は、オンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」などを運営するエンターテインメント企業です。インターネットを通じて実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できるサービスを中心に、アプリ・ウェブ両面での運営ノウハウを活かしたIPコラボレーションやプロモーション企画を展開。リアルとデジタルを融合した新しいエンタメ体験を創出しています。
所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階
代表者：代表取締役会長 松尾 基
代表取締役社長 木村 雄幸
事業内容：オンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」・「ゲットライブ」・「アイキャッチオンライン」の運営、IPコラボレーション企画の企画・開発・運営
◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)
abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。
abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。
所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階
代表者：代表取締役 松田 元
事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業
≪本件に関するお問い合わせ先≫
abc株式会社 経営企画部
pr@abc-chain.com