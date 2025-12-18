【開催レポート】アート x 英語のイベントを名古屋で開催！未就学児と園児が、英語を使って非認知能力を呼び覚ます瞬間 ～五感を刺激し、表現力とモータースキルを育成～

株式会社アライブ

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクール東校は、未就学児・園児を対象とした英語のアートイベント「レッツトライ！えいごでアート ～Little Artists, Big Dreams!～」を、2025年11月24日（月・祝）に開催いたしました。

本プログラムは、英語を使いながら、幼少期に重要な「モータースキル（手指の巧緻性）」と、正解のないアートを通じて自己を表現する「非認知能力」を育むことを目的としています。

完成した作品を誇らしく見せる子どもたち

本イベントは、在校生に限定されず、どなたでも参加が可能なイベントで、当日は、初めて英語に触れる地域の一般のお子さまも参加され、創造性あふれる秋のアート制作に挑戦しました。

まだ幼い子どもたちに心理的安全性を育むため、１クラス体制で複数名の外国人講師と日本人アシスタントを付け、少人数での開催を実施しました。本校の代表が夏と秋にスタンフォード大学の幼児教育施設のプログラムに参加し、子どもたちが音楽やアートに触れる意義や少人数での子どもたちの個性を開花させるプログラムを研究していることとも重なります。

イベント概要

イベント名：「レッツトライ！えいごでアート ～Little Artists, Big Dreams!～」

日時：2025年11月24日（月・祝）10:00-11:40

場所：アライブイングリッシュスクール東校

所在地：名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 2F

対象：未就園児（来年度年少児）・年少児・年中児

参加者数：11名（定員10名程度）

実施内容

英語を使って、サンクスギビングと秋をテーマにしたクラフトを楽しみました。指を使って、絵の具で木に秋色の葉っぱをイメージしながら色をつけるフィンガープリントやカラフルなリースをつくったりと、アートを通してモータースキルと英語にふれる時間になりました。

今回は同じ色や同じ材料を使いましたが、木のカタチや色の配分などは子どもたちが自由に決めました。最初は少し緊張していた子も、制作が始まるとだんだんと表情が和らぎ、どの子もとても良い笑顔を見せてくれました。"Red・Green・Yellow" など、色の英単語を大きな声でリピートしながら作品に取り組む姿は、頼もしくもあり、とてもかわいらしかったです。

本イベントの意義

言葉が未発達な幼少期において、アートや音楽は世界とつながるための重要な「言語」です。子どもたちが驚いたり、喜びや楽しみを感じられるプログラムを構成しています。



少人数制が生む心理的安全性： まだ幼い子どもたちが、初めての場所でも安心して自己表現できるよう、少人数での開催を徹底しました。「ありのままの自分が受け入れられる」という心理的安全性（Psychological Safety）が、創造性のスイッチを入れます。また、複数の外国人講師と日本人アシスタントを同じテーブル内に付け、子どもたちのアートへの取り組みを身近で見守れるよう工夫しました。

アートが好きな子が育つ土壌： アライブの小学生を対象にした学童プログラム（アライブドリームスクール）でのコーチング・データにより、多くの子どもたちが「アートや工作が大好き」と答えることが検証されています。これは、幼少期から「自分の手で何かを作り上げる成功体験」をアライブで積み重ねていることにも関係すると言えるでしょう。

指先から脳を刺激する「モータースキル」： 指を使って絵の具に触れる体験は、手指の細かな動き（モータースキル）を鍛えます。これは将来の筆記能力や難しい課題をやり抜く力にも直結します。

「正解」のない自由な表現： 英語で色の名前を学びながら自分の感性で制作するプロセスは、「自分のアート作品」という自己表現の自信（アイデンティティ）を育みます。

五感を研ぎ澄ます「フィンガープリント」： 自らの手に直接絵の具を塗る体験は、脳へダイレクトに刺激を与えます。ひんやりとした感触、色の混ざり具合、指先の摩擦この五感の刺激こそが、豊かな感性と「モータースキル（手指の巧緻性）」の土台となります。

開催校舎コメント

アライブでは、英語を単なる言語学習ではなく、『英語を使って何を学び、どう生きるか』を大切にしています。今回のアートイベントのように、自分の手で何かを生み出す喜びを知っている子は、将来、直面する課題に対してもクリエイティブな解決策を見出す力を持つと信じしています。幼少期に育まれた好奇心とモータースキルは、小学生以降の学習やキャリア形成において、目に見える大きな『差』となって現れます。これからも、子どもたちがワクワクしながら世界を広げていける場を提供してまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



公式ホームページ

https://alive-co.com/

