【回答者数8,481名】「2025年を象徴する流行語・バズワード」に関するアンケート調査結果【2025年12月実施】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「2025年を象徴する流行語・バズワード」に関するアンケートを8,481名に対して2025年12月3日に実施いたしました。

■あなたが「2025年を象徴する流行語・バズワード」はどれだと思いますか。（複数選択可／上位5項目）

1.ミャクミャク(17.1%)

2.古古古米(15.2%)

3.物価高(10.3%)

4.ビジュいいじゃん(4.0%)

5.エッホエッホ(3.8%)

■その流行語を印象的だと思う理由を教えてください。（複数選択可／回答数順・上位5項目）

1.テレビ・メディアでも紹介されていたから(25.8%)

2.日常生活で使う場面を見かけたから(11.7%)

3.SNSや動画でよく見たから(10.5%)

4.自分が使った／使ってみたいと思ったから(8.6%)

5.若者言葉・ネットスラングとして広がったから(2.2%)

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

＜2025年を象徴する流行語・バズワードに関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年12月3日

有効回答者数：8,481人

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>

出典元として

「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/

と明記してください。

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/