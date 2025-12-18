世界観を楽しむ冬限定クッキー缶『キャンドル灯る冬の雪あかりクッキー缶』スナックミーオンラインストアで期間限定発売

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー(本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎)は、2025年12月18日（木）より、冬の情景とぬくもりをテーマにしたクッキー缶『キャンドル灯る冬の雪あかりクッキー缶』をスナックミーオンラインストアにて期間限定で発売いたしました。

テーマは「灯りそっとともる冬のひととき」

本商品は、冬の夜道にぽっと灯る小さな明かりのように、寒い季節にも心がふわりとほどける時間を届けたいという思いから生まれたクッキー缶です。

キャンドルや雪だるま、もみの木など、冬を象徴するモチーフを散りばめ、まるでお家に帰る道のりをそっと照らす灯りのような、やさしく静かな冬時間を表現しました。

スナックミー商品開発担当者コメント

「このクッキー缶は、冬ならではの“ほっとする瞬間”を形にしたいという思いから生まれました。キャンドルのあたたかさや、雪だるまの愛らしさ、もみの木のシルエットなど、見た瞬間にときめきが広がるモチーフを丁寧に焼き上げています。メインのキャンドルのクッキー素材にはニュージーランド産のグラスフェッドバター、ディアマンクッキーには香り高いアールグレイ茶葉などを選び、手に取ったときの楽しさと、ひと口目のやさしい余韻を大切にしました。」

スナックミーデザイナーコメント

「ちょっと冷たい空気のなか、キャンドルをつけてティータイムを楽しむひとときをイメージしたデザインです。キャンドルの煌めきをイメージして、砂糖がキラキラしたクッキーや冬のモチーフのクッキーが勢揃い。かわいらしい缶に仕上がっています。今回の缶はすこしコンパクトになって新登場。ちょうどいいクッキーの量でおいしく食べ切ることができます。」

冬の情景を映した6種類のクッキー

缶の中には、冬の風景を1枚ずつ映し取った6種類のクッキーを詰め合わせています。

●キャンドルクッキー

かぼちゃのやさしい甘さが広がる、サクサク食感のグルテンフリーサブレ。卵不使用の軽やかな口あたりに、ニュージーランド産グラスフェッドバターの深いコクを重ね、冬の灯りを思わせる、ほっとする味わいに仕上げました。

●ほっくり紫芋のまんまるクッキー

しっとりとした生地に、国産紫芋パウダーを丁寧に練り込みました。自然な甘みと香ばしい風合いがぬくもりのある余韻をつくり、まるい形のかわいらしさとともに、秋冬らしい素朴な表情を感じられる1枚です。

●ゆきだるまクッキー

素材の風味を大切に、シンプルだからこそほっとする味わいに仕上げました。上質なバターの香ばしさがふわっと立ち上がり、ほろっと崩れるやさしい口どけが、雪だるまの柔らかなシルエットをそのまま映し出すようなクッキーです。

●お抹茶味のもみの木クッキー

宇治抹茶の香りがすっと広がる、サクッと軽やかな抹茶サブレです。きび砂糖のまろやかな甘さが抹茶の風味をそっと引き立て、もみの木の形と相まって、冬の森を思わせるやさしい一枚に仕上がっています。ひとつひとつ丁寧に手作りした特別な存在です。

●おうちクッキー

濃厚なカカオの風味をぎゅっと閉じ込め、表面には洗双糖をちらりとまぶして焼き上げました。噛むほどに深みが広がる味わいが魅力で、バターと砂糖を空気を含むまでホイップすることで、ほろっと軽やかな食感を生み出しています。冬のおうち時間に寄り添うような、あたたかさのあるクッキーです。

●スナックミーのディアマンクッキー ミルクティー

アールグレイ茶葉とエバミルクを生地に合わせ、軽やかに焼き上げました。喜界島ざらめのシャリっとした食感がアクセントになり、やさしいミルクティー風味が広がる1枚です。

商品概要

製品名：キャンドル灯る冬の雪あかりクッキー缶

販売期間：2025年12月18日（木）～2026年1月24日（金）

発送予定日：2026年1月26日（月）

販売価格：3,280円（税込/送料別）※snaq.me定期便会員様は300円引き

※数に限りがございます。予定数量に達し次第、販売を終了する場合があります。

スナックミーのおやつ開発基準

素材本来の良さを引き出すために、スナックミーでは原材料選びから丁寧に向き合っています。

どんな材料なのか説明できないものは使わない。シンプルで誠実な原材料だけで、安心して食べられるおいしいおやつをつくりたい。

その想いから、「何を入れるか」以上に「何を入れないか」を大切にした独自の基準を設けています。

１.添加物を極力使わない

食品表示の一括表示で「／（スラッシュ）」以降に記載される食品添加物は、原則として使用しません。素材が持つ本来の力を信じ、余計なものに頼らないおやつ作りを基本とします。

ただし、以下のものは使用することがあります。その場合も、自然由来であることや安全性を徹底的に確認したものに限定します。

膨張剤：ベーキングパウダー（アルミフリー）、重曹

香料：植物から抽出した天然香料（バニラエクストラクト、ベルガモット精油など）

クエン酸：さつまいもなど植物由来のもの

２.誠実な原材料を選ぶ

白砂糖やマーガリン、ショートニング、デキストリン、異性化糖、でん粉分解物など、過度に精製・加工された原材料は、素材本来の風味や栄養素を損なうため使用しません。使用する原材料は、二次原料（原材料の原材料）に至るまで、この基準を満たすことを徹底します。

主に使用している糖類：きび糖／てんさい糖含蜜糖／メープルシュガー／メープルシロップ／はちみつ／アガベシュガー／アガベシロップ／デーツシロップ／水あめ(還元でない)／モラセスシュガー／黒糖／黒蜜／和三盆糖／ブドウ糖／芽糖／ココナッツシュガー／粗糖など

３.遺伝子組み換え（GMO）原料は使わない

次世代への食の安全を考え、遺伝子組み換え（GMO）原料は使用しません。また、遺伝子組み換え作物が混入する可能性のある「不分別」表示の原料も、主要原材料（上位3位以内）または全体の5％以上を占める場合は使用しません。

４.顔の見える、安心な産地から

原材料の産地は、トレーサビリティが明確であり、当社の品質・安全性基準を確実に満たせることを最優先に選定します。生産者の顔が見える作り手との関係を大切にしています。

５.地球への思いやりを忘れない

私たちは、おいしさだけでなく、未来の環境につながる選択を大切にします。フードロス削減に貢献する調達も私たちの大切な挑戦です。

私たちは「自然であること」「おいしいこと」「誠実であること」をおやつづくりの根っこに置き、これからも食の透明性を追求し続けます。

スナックミーでは、全国のおやつ製造者様を募集しています

スナックミーでは、私たちの商品づくりの想いに共感し、一緒においしいおやつをお届けいただける製造パートナーを募集しております。

菓子類、デザート類をはじめ、さまざまなカテゴリーでのご提案をお待ちしております。

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

