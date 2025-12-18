大分県からイノベーションマインドを持った人材を育てる「Oitaイノベーターズコレジオ」に代表大林が登壇

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は2025年12月14日、株式会社ザイナス（所在地：大分県大分市、代表取締役社長：江藤 彰悟）が主催する大分県からイノベーションマインドを持った人材を育てる「Oitaイノベーターズコレジオ」に登壇しました。

■登壇概要

日本の競争力は他国と比べると過去30年間で著しく低下しています。スイスの国際経営開発研究所（IMD）が発表した2023年「世界競争力ランキング」によると、日本は64カ国・地域の中で35位と過去最低の順位でした。低下する日本の国際競争力を回復する鍵として注目されているのが「アントレプレナーシップ」や「起業家精神」です。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」は提供開始から7年で累計登録タレント数10万人、累計導入企業数は2,500社、累計自治体数250を突破しています。 ※数値：2025年11月末時点

こうした時代変化の中で必要なのは、自身の実体験に基づく実践的な起業家支援だと考え、代表の大林が、東京都スタートアップ支援事業、大阪産業局、Plug and Play Japanにて起業家メンターを担当するなど、起業家精神の育成へ力を入れています。Another worksは今後もビジョンである「挑戦するすべての人の機会を最大化する」の実現に向けて、未来を創るビジネスパーソン・学生の挑戦を応援してまいります。

■講演の様子

代表大林による講演の様子受講者のプレゼンテーション発表についてディスカッションしている様子

■講師プロフィール

株式会社Another works代表取締役大林 尚朝

早稲田大学卒業。パソナグループに新卒入社後、ビジョナル株式会社での新規事業立ち上げを経て、2019年に株式会社Another worksを創業。業界初、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ総合型マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を開発。2,500社・250自治体以上の複業採用を支援、複業希望者10万名が登録。東京都など複数自治体にて起業家メンターを担当。

■株式会社ザイナス

企業名：株式会社ザイナス

設立：2018年10月1日

本社所在地：〒870-0839 大分市金池南1丁目5番1号 コレジオ大分5階

URL：https://zynas.co.jp/

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/

■お問い合わせ先

代表大林への講演を希望する企業様・団体様からのお問い合わせはこちら

株式会社Another works

Mail：press@anotherworks.co.jp