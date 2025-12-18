【クリアカ在校生・卒業生限定】お友達を誘ってお得に参加しよう！1/24（土）「クリエイティブアカデミー同窓会2026 冬の陣」開催（東京・新橋）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月24日（土）、C&R社が運営する未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy（クリアカ）」の在校生・卒業生を対象に「クリエイティブアカデミー同窓会 2026 冬の陣」を開催します（東京・新橋）。なお、本イベントは通常参加費は1,000円（税込）となりますが、友人（クリアカ在校生・卒業生以外）1名と一緒に参加すると1人当たりの参加費をそれぞれ500円引き、2名以上と参加する際は全員参加費無料となります。ぜひ皆さまお誘いあわせの上ご参加ください。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2025-11-16/2mg96x(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2025-11-16/2mg96x?rls)

※締切：2026年1月23日（金）18：00





＜イベントの内容＞

・フリードリンク / フリーフード（軽食）

・立食 / 座食どちらでも参加可能

・会場貸し切りの自由移動スタイル

・名刺交換歓迎（皆さま名刺をご持参ください）

・講師陣や塾長が参加する可能性あり

・エブリバディ 1-2-Switch! など軽いゲーム企画を準備中



＜クリアカ Discord サーバー＞

2018年～現在までの受講生が参加しているコミュニティです。

ゲーム大会や映画鑑賞会の企画も行っており、アカデミー関連イベントの案内も随時発信しています。

まだ参加されていない方はぜひどうぞ。

https://discord.gg/vz3wmJMaSr



【C&R Creative Academyとは】

受講料無料で"業界未経験"からゲーム・CG業界のプロを育成し就業まで完全サポートするプログラムです。大手パブリッシャ―、老舗デベロッパー、制作会社、当社が運営するスタジオなどへ、500名超の受講生がプロとして就職し、業界就業率は90%を超えています。現在はモーショングラフィックスコース、3DCGキャラクターコースなどのコースを開講し、受講生にあった育成と就業支援を行っています。



▼C&R Creative AcademyのWebサイト

https://www.cr-ca.com/



▼C&R Creative AcademyのX

https://x.com/cr_c_academy

クリエイティブアカデミー同窓会 2026 冬の陣

■日時

2026年1月24日（土）15：00～18：00



■場所

株式会社クリーク・アンド・リバー社 東京本社 5階 コミュニケーションスペース

〒105-0004

東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE



■参加対象者

・クリエイティブアカデミー在校生

・クリエイティブアカデミー卒業生

・卒業生の友人・知り合いの方も参加可能

※友人の対象となるのは「クリエイティブアカデミー卒業生・在校生以外の方」とさせていただきます。

※準備の都合がございますので、友人の方も含め「全員事前登録」が必要です。

必ずお申し込みフォームより登録の上、ご参加ください。



■参加費

・通常参加：1,000円（税込）

・卒業生・在校生が友人を1名連れて参加した場合：

本人と友人の参加費がそれぞれ500円OFF（2名合計で1,000円）

・卒業生・在校生が友人を2名以上連れて参加した場合：

その3名以上のチームは全員参加費無料



■持ち物

名刺をご持参ください



■定員

200名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2025-11-16/2mg96x(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2025-11-16/2mg96x?rls)

※締切：2026年1月23日（金）18：00





【セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

クリエイティブアカデミー運営担当

Email：creative-academy@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム関連セミナー・講座・サービス＞

▼随時開催 株式会社カプコン オンライン個別面談・面接会

https://career.famitsu.com/lp/5455



▼1/23（金）スタイライズド造形で世界へ！欧米ゲーム市場に届くキャラクター表現 「アニメ」「リアル」「スタイライズド」比較セミナー #ポリゴンナイト

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166952/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166952/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちら

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)