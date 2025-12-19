「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」 を開催！　MSI のPCパーツを購入して、「Lucky Bag」をゲットしよう！

写真拡大 (全6枚)

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

　この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025/12/19(金)～2026/2/1(日)の期間中、「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」を開催いたします。対象製品を購入し応募していただいた方の中から抽選で20名様に、MSIオリジナルノベルティグッズが入った「Lucky Bag」 をプレゼントいたします。




【キャンペーン概要】


対象のPC パーツを購入・応募していただいた方の中から抽選で20名様に、非売品のMSIオリジナルノベルティグッズが入った「Lucky Bag」 をプレゼントいたします。


※複数の製品をご購入いただいた場合でも、キャンペーンの応募は最大4回までとなります。



【応募期間】


対象製品購入期間　　：2025/12/19(金)～2026/1/18(日)


キャンペーン応募期間：2025/12/19(金)～2026/2/1(日)


キャンペーンページ　：https://jp.msi.com/Promotion/2025-christmas-happy-new-year



【応募方法】


1. キャンペーン対象製品を購入する。※購入証明をお控えください。


2. MSIメンバーセンターにログイン或いはアカウントを作成する。


3. メンバーセンターのキャンペーンページにて「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」に応募する。


4. 応募ページにて購入製品の情報を入力し、購入証明書と製品本体のシリアルナンバーの写真をアップロードする。


5.審査終了後、当選者にはご提供されたEメールアドレスに通知されます。


MSIメンバーセンター：https://register.msi.com/home/login


※応募の際は、メールアドレスが正しく入力されているか、必ずご確認ください。入力の不備により、メールが届かない場合でも、MSIは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。



【対象製品】



※ Z890・B860・X870E・X870・B850チップセットを搭載したすべてのMSIマザーボードが対象です。









※MSIのPCケース、水冷クーラー、電源はすべて本キャンペーンの対象です。上記に記載している製品は一部抜粋です。


※対象製品は正規代理店品の新品に限ります。アウトレット品、中古品（リファービッシュ品含む）、並行輸入品、展示品は対象外です。


本キャンペーンの他にも並行してキャンペーンを実施しています。詳細は下記プロモーションページをご覧ください。


https://jp.msi.com/Promotions



MSI JP GAMING　　：https://jp.msi.com/


MSI JP Facebook　 ：https://www.facebook.com/MSIJapan/


MSI JP Instagram　：https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja


MSI JP YouTube　 ：https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A


MSI JP X 　　　　　：https://x.com/msicomputerjp


MSI JP X 　　　　　：https://x.com/MSI_JP


MSI RSSセンター　 ：https://jp.msi.com/rss


※MSIではニュースや製品情報をRSSで配信しています。


RSSリーダーやRSS対応ブラウザに登録すると、最新情報をいち早くチェックできます。



MSIについて


■■■■■■■■■■■■■■■■■


MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。


■■■■■■■■■■■■■■■■■


●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.