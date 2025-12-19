「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」 を開催！　MSI のPCパーツを購入して、「Lucky Bag」をゲットしよう！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025/12/19(金)～2026/2/1(日)の期間中、「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」を開催いたします。対象製品を購入し応募していただいた方の中から抽選で20名様に、MSIオリジナルノベルティグッズが入った「Lucky Bag」 をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

対象のPC パーツを購入・応募していただいた方の中から抽選で20名様に、非売品のMSIオリジナルノベルティグッズが入った「Lucky Bag」 をプレゼントいたします。

※複数の製品をご購入いただいた場合でも、キャンペーンの応募は最大4回までとなります。

【応募期間】

対象製品購入期間 ：2025/12/19(金)～2026/1/18(日)

キャンペーン応募期間：2025/12/19(金)～2026/2/1(日)

キャンペーンページ ：https://jp.msi.com/Promotion/2025-christmas-happy-new-year

【応募方法】

1. キャンペーン対象製品を購入する。※購入証明をお控えください。

2. MSIメンバーセンターにログイン或いはアカウントを作成する。

3. メンバーセンターのキャンペーンページにて「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」に応募する。

4. 応募ページにて購入製品の情報を入力し、購入証明書と製品本体のシリアルナンバーの写真をアップロードする。

5.審査終了後、当選者にはご提供されたEメールアドレスに通知されます。

MSIメンバーセンター：https://register.msi.com/home/login

※応募の際は、メールアドレスが正しく入力されているか、必ずご確認ください。入力の不備により、メールが届かない場合でも、MSIは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

【対象製品】

※ Z890・B860・X870E・X870・B850チップセットを搭載したすべてのMSIマザーボードが対象です。

※MSIのPCケース、水冷クーラー、電源はすべて本キャンペーンの対象です。上記に記載している製品は一部抜粋です。

※対象製品は正規代理店品の新品に限ります。アウトレット品、中古品（リファービッシュ品含む）、並行輸入品、展示品は対象外です。

本キャンペーンの他にも並行してキャンペーンを実施しています。詳細は下記プロモーションページをご覧ください。

https://jp.msi.com/Promotions

MSI JP GAMING ：https://jp.msi.com/

MSI JP Facebook ：https://www.facebook.com/MSIJapan/

MSI JP Instagram ：https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja

MSI JP YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A

MSI JP X ：https://x.com/msicomputerjp

MSI JP X ：https://x.com/MSI_JP

MSI RSSセンター ：https://jp.msi.com/rss

※MSIではニュースや製品情報をRSSで配信しています。

RSSリーダーやRSS対応ブラウザに登録すると、最新情報をいち早くチェックできます。

MSIについて

■■■■■■■■■■■■■■■■■

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.