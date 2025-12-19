Viltrox AF 35mm F1.2｜LABシリーズ第2弾登場！発売追加

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：\203,000(税込)

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 35/1.2 LAB Z」を2025年12月19日(金)に発売いたします。

Viltrox AF 35mm F1.2 LAB は、フラッグシップモデルをも凌駕する超高解像力を追求し、画質を革命的に飛躍させる新時代を切り開きます。高画素撮影にも対応できるよう、細部まで妥協のない光学設計を採用。かつてない高精細な描写力で、より高い解像度を求めるすべての方のニーズを満たします。

Viltrox のレンズラインアップの中でも、LAB シリーズはまさに頂点に君臨する存在でございます。

その中でも Viltrox AF 35mm F1.2 LAB Z は、ブランドの象徴とも言えるスター製品であり、同クラスのどのレンズと比較いたしましても、堂々と勝負できる圧倒的な実力を誇っております。

LABシリーズとは？

LABシリーズはViltroxブランドの最高級ラインであり、高画質・高規格が特徴です。市場にある他の製品と比べても、LABシリーズのレンズ仕様はPROシリーズを上回る、より高いレベルの存在です。今回のViltrox AF 35mm F1.2の登場により、ViltroxのLABシリーズは、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエイターにとって、さらなる創造の可能性を広げる存在として注目されています。

特徴

・EDレンズ5枚、高屈折率レンズ3枚非球面レンズ2枚を含む10群15枚の構成により、焦点範囲全体にわたって中心から端まで鮮明さを確保し開放絞りでも細かい質感の描写を可能にすることで、切り取った画像でも細部まで画質を保持しユーザーの撮影の幅を広げます。

・Viltroxが独自開発したHyper VCM モーターを搭載し、従来のSTMモーターと比較して150% 高速なフォーカス速度とより正確な絞り精度を実現することで、撮影機会を的確に捉えます。

・大口径絞りF1.2と11 枚羽根の絞りにより、よりきれいな柔らかく美しい円形のボケで、低光量の暗所の撮影でも優れた品質が得られます。

・最短撮影距離 0.34m、最大倍率 0.17 倍で無限遠からクローズアップまで、鮮明で優れた画を提供します。

・レンズ側面には2つの切り替えレバー、2つのカスタムFnボタン、2つのリング、ディスプレイが搭載され、ユーザーの撮影スタイルに応じた細かい調整が可能です。

・レンズボディはレンズ最前面を含め、防塵防滴仕様になっており、幅広い撮影環境で使用可能です。

・Bluetoothでアプリと接続し、Fnボタンの設定や起動時レンズディスプレイに表示する画像・テキストも設定可能です。

レンズ構成とMTF図

レンズ構成

MTF図

レンズ仕様

・対応マウント：ニコンZマウント

・焦点距離：35mm

・フォーカスモード：AF(オートフォーカス)

・フォーカス機構：インナーフォーカス

・レンズ構成：10群15枚

(EDレンズ5枚、高屈折率レンズ3枚、非球面レンズ2枚)

・絞り羽根：11枚 ・対応撮像画面サイズ：フルサイズ

・絞り範囲：F1.2-F16

・最短撮影距離：0.34ｍ

・フィルター径：Φ77mm

・サイズ：Φ89.2mm×123.5mm(マウント部除く)

・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、フ-ド、収納袋

・質量：約970g

・メーカー保証：1年間(自然故障が対象)

※注意事項：合焦速度や精度などは、カメラ本体のAF性能に依存します。

また、すべての撮影機能や対応機材が使用できることを保証するものではありません。

【作成画像】

色収差を効果的に補正。周辺光量低下や歪曲収差を抑え、ポートレート、風景、静物撮影に最適な性能を発揮します美しい円形のボケ

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

