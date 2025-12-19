七工匠 7Artisans Floral Bloom シリーズ 37mm/57mm T2.9 Art Bokeh PLマウント 販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの特殊ボケシネマレンズ「Floral Bloom（フローラルブルーム）シリーズ」を2025年12月19日(金)に販売開始いたします。

メーカー希望小売価格：\ 91,000（税込）

七工匠（しちこうしょう）7Artisans Floral Bloom シリーズは、画面中央部をシャープに保ちながら、周辺部が放射状に流れる独自の描写（バーストボケ）を特徴とする開放T値2.9のシネマレンズです。フォーカス位置やT値に応じてボケの表情が変化し、回想・加速・ホラー・幻覚表現など、物語性を強調したいシーンで印象的な映像効果を取り入れることが可能です。レンズの鏡筒には目を引くパープルカラーを採用。撮影者の想像力と演出で表現の幅が広がるクリエイティブなレンズです。

Floral Bloom 37mm T2.9 Art Bokehマウントアダプターとのセットも同時発売。マウントアダプターを併用することで、E／Z／RF／Lマウントのミラーレス機でも使用できます。仕様- 対応マウント：PLマウント- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：37mm- レンズ構成 : 5群6枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：T2.9-T22- 絞り羽根：9枚- 最短撮影距離：0.35m- ピントリング回転角：300°- フィルター径：72mm- フロント径：76mm- サイズ：約Φ80×45mm（マウント部除く）- 質量：約345g- 付属品：前後キャップ

Floral Bloom 57mm T2.9 Art Bokeh

マウントアダプターとのセットも同時発売。マウントアダプターを併用することで、E／Z／RF／Lマウントのミラーレス機でも使用できます。仕様- 対応マウント：PLマウント- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：57mm- レンズ構成 : 5群6枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：T2.9-T22- 絞り羽根：10枚- 最短撮影距離：0.5m- ピントリング回転角：300°- フィルター径：72mm- フロント径：76mm- サイズ：約Φ80×45mm（マウント部除く）- 質量：約370g- 付属品：前後キャップ周辺部が流れるバーストボケ表現

Floral Bloomシリーズは、背景の光やハイライトが放射状に伸びることで、視線を中心へ導く印象的な描写を生み出します。霞みや光跡、歪みを伴うような画づくりが可能で、日常シーンのなかにも非日常的な緊張感や速度感を演出できます。効果は撮影時に確認できるため、編集工程に依存せず、現場で直感的に撮影が可能です。映像作品はもちろん、世界観のあるポートレート撮影などの静止画でも豊かな表現を提供します。

物語性のある演出に適した表現設計

フラッシュバック、タイムワープ、恐怖演出、超自然現象の表現など、登場人物の内面や緊張感を視覚的に強調したいシーンと相性の良い描写が得られます。MV、短編、広告映像などで、短いカットでも強い印象を残したい場面で活躍します。

フォーカス位置・T値によって変化するボケ表情

被写体距離（フォーカス位置）およびT値の設定により、ボケの形状や流れ方、放射状の広がりが変化します。開放付近では効果が強調され、絞り込むことで描写は穏やかになります。シーンの意図に合わせて、同一レンズでも表現の度合いを調整できます。

汎用性の高いレンズ設計

シネマレンズで一般的なギア規格0.8MODに対応しており、多くのフォーカスリング用アクセサリーと組み合わせて、撮影環境に応じた幅広い運用が可能です。金属製のレンズ鏡筒は軽量でありながら耐久性に優れ、コンパクトなサイズでジンバルに搭載しても取り回しがしやすく、様々な現場で活躍します。マウントアダプターを併用することで、ミラーレス機でもご使用いただけます。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=48831)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5zNb5QZxSI8 ]

▼ 商品ページ

[ 焦点工房オンラインストア]

7Artisans Floral Bloom 37mm T2.9(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002383)

7Artisans Floral Bloom 57mm T2.9(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002384)

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7Y147TJ

[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/7a-fbt29-l-p/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=Floral+Bloom#CentSrchFilter1

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO