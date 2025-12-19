【登壇情報】神戸デジタル・ラボ社による「顧客も現場もラクにする。AIエージェントとkintoneで実現する“二兎を追う”QAサポート。」｜1.28｜AI Market Conference 2026

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）が主催する、1月28日開催の国内最大級AIカンファレンス『AI Market Conference 2026』に登壇する株式会社 神戸デジタル・ラボ 河野 希望氏の講演内容をお知らせ致します。

顧客も現場もラクにする。AIエージェントとkintoneで実現する“二兎を追う”QAサポート。

企業のQA対応では、誰が対応しても同じ水準の回答を提供でき、かつ、現場の負担を軽減する仕組みが求められています。質問の解釈ミスや回答のばらつき、対応の遅れなど、日々の運用で生じる問題も少なくありません。この解決策としてAIエージェントは有効な手段です。

質問の意図をくみ取り、ログ・FAQ・操作マニュアルなど必要な根拠を複数参照して回答を組み立てられるだけでなく、設定ルールに沿った案内や質問の分類、ナレッジ更新など、従来のFAQやチャットボットでは対応しきれなかった領域を補強できます。

一方、AIエージェントの成果を引き出すには、ただ導入するだけではなく、QAサポート業務全体の流れを踏まえた情報設計・業務設計の見直しが不可欠です。参照データやプロセスの整備など“業務の構造”を整えることが、その後の実用性を左右します。

本セッションでは、AIエージェントとkintoneを組み合わせた弊社サービスでのQA対応事例を基に、成果を引き出す全体設計のコツや注意点を紹介します。

問い合わせ負担を軽減する「顧客のラク」と、属人化や非効率を改善する「現場のラク」の二兎を得るノウハウを知りたい方必見です。

登壇者

株式会社 神戸デジタル・ラボ

Data Intelligence チーム

プリセールス 河野 希望 氏

AI案件のプリセールスとして、お客様の課題整理から導入・運用定着までニーズを総合的な観点で分析し、最適な解決策を企画立案する。

RAG、画像認識、業務最適化AIなど幅広いテーマに携わり、要件定義からPoC、導入後の改善プロセスまで複数プロジェクトの提案とフォローを実施。

現場の状況と制約を捉え、各社の特徴に適したAI活用と“使われ続けるAIシステム”の実現を目的とした、お客様の価値創出につながる活用方法を提案している。

上記はあくまで概要となり、実際の講演では、上記に加え、具体的な事例や今後の展望など、さらに踏み込んだ内容をご紹介いただく予定です。

本講演にご興味がありましたら、ぜひカンファレンスへご参加ください。

カンファレンス詳細

国内外でAIをリードする豪華スピーカーが登壇！

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

