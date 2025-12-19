macOS Tahoe 26.2に対応！ MacクリーナーアプリBuhoCleaner Ver.1.15.2を発表しました

Dr.Buho Inc.

Dr.Buhoは、macOS Tahoe 26.2に対応したBuhoCleaner Ver.1.15.2を発表しました。最新のMacでも問題なく実行できます。

「BuhoCleaner Ver.1.15.2」では、Macユーザー向けにMacのディスクを徹底的にクリーンアップできるよう、クリーナー機能を強化しました。より深いレベルからジャンクファイル、キャッシュファイル、ログファイルなどを徹底的にスキャンして削除します。Macのストレージ容量を増やしたり、パフォーマンスを最大限に高めたりするなど、macOS Tahoeに完全最適化されています。

☆「BuhoCleaner Ver.1.15.2」新機能

１.ジャンクファイルをクリックスキャン

BuhoCleanerは業界トップクラスのスピードで不要なファイルをスキャン・削除します。50GBのファイルも、たった3分間で削除できます。

２.アプリと関連ファイルを完全に削除

Macから不要なアプリをアンインストールできます。アプリ本体だけでなく、関連ファイルも一括で完全に削除できます。

３.大容量ファイルを見つけて削除

Macに保存されている大きなドキュメント、動画、パッケージなどを手軽に探して削除でき、手作業はもう不要です。数クリックだけでMacの大容量ファイルを見つけて削除し、ディスクスペースを確保します。

４.重複ファイルを整理して削除

誤って写真やファイル、動画、音楽などを重複して保存してしまうことがあります。BuhoCleanerを使えば、Mac上の重複した写真、ファイル、フォルダを素早く検出し、まとめて削除できます。

５.シュレッダー機能を強化

シュレッダー機能により、機密ファイルやデータを完全に消去でき、復元される心配もありません。

６.起動項目を管理

BuhoCleanerでは起動項目を手軽に管理でき、Macの起動時間を最大1.8倍高速化できます。いつでも最高のパフォーマンスを維持します。

７.メニューバー機能

BuhoCleanerはメニューバーからMacの利用状況を確認でき、ワンクリックでメモリを解放できます。

☆「BuhoCleaner Ver.1.15.2」の動作環境

☆「BuhoCleaner Ver.1.15.2」の使い方

- M1-M5およびIntel Macで実行可能- macOS Tahoe 26.2に完全最適化

☆株式会社Dr.Buhoについて

株式会社Dr.Buhoは、MacアプリとiOSアプリを構築することに特化したソフトウェア開発会社です。主な製品として、Macをクリーンアップ・最適化する「BuhoCleaner」、NTFS読み書きツール「BuhoNTFS」、macOS 26 Tahoe対応のLaunchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」、Macのメニューバーをスッキリ整理するツール「BuhoBarX」、iPhoneやiPadのロックを解除する「BuhoUnlocker」、iOSのシステム修復ツール「BuhoRepair」などのアプリ開発と販売を行っています。世界中のユーザーに使いやすいソフトウェアを提供し、Appleデバイスでの体験をさらに向上させることを目的としています。

