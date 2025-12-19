「就労支援フォーラムNIPPON 2025」にパパゲーノ代表 田中康雅が登壇【THE BEST “NEXT”（就労継続支援B型）】

株式会社パパゲーノ

企業のDX支援や、精神・発達障害のある方の就労支援サービスを展開する株式会社パパゲーノ（本社：東京都杉並区、代表取締役：田中 康雅）は、2025年12月20日（土）、21日（日）に開催される「就労支援フォーラムNIPPON 2025」において、代表取締役CEOの田中康雅が登壇することをお知らせいたします。

登壇セッション：THE BEST “NEXT”（就労継続支援B型）

「THE BEST "NEXT"（就労継続支援B型）」セッションに登壇し、「脱皮 ～アナログからデジタルへの業態転換～」をテーマに、就労継続支援B型事業所におけるデジタル技術の活用可能性についてお話しします。

就労継続支援B型における「工賃向上」は長年の課題とされてきました。計算式の変更により数値上の"向上"は見られるものの、実態が伴っていないケースも少なくありません。本セッションでは、工賃向上の有効な手法としてデジタルテクノロジーの活用に着目し、実際にパパゲーノ Work & Recovery（就労継続支援B型）でどのように営業や生産管理をしているのか共有します。

- セッション名： THE BEST "NEXT"（就労継続支援B型）- テーマ：「脱皮 ～アナログからデジタルへの業態転換～」- 日時： 2025年12月21日（日）11:00-12:30- 会場： 東京ビッグサイト- 進行： 三善 史博（障がい者しごと支援センター木の実 総合施設長）- 登壇者： 濱野 剣（一般社団法人日本福祉協議機構 代表理事）、田中 良典（合同会社ゆめいろ舎 生活支援員）、田中 康雅（株式会社パパゲーノ 代表取締役CEO）

パパゲーノ Work & Recoveryとは？

パパゲーノ Work & Recovery（就労継続支援B型）は、障害のある方が生成AIなど最先端IT技術を用いて企業のDXを支援しつつ、「自分らしさの探求（リカバリー）」を目指せる実践機会を提供する就労支援施設です。東京都の「八幡山」「下高井戸」「用賀」の3拠点で、約120名の障害のある方が在籍。企業様のホームページの制作や営業事務の代行などを、障害のある方が活躍できるよう環境調整をすることで多様な方に活躍いただいてます。

パパゲーノ Work & Recovery

大きな特徴の1つが、障害当事者と共に、障害福祉業界のDXを推進する仕事をしていることです。支援現場で手軽にAIを導入できるアプリ「AI支援さん」を開発し、営業、導入支援も含めて障害当事者と共に事業開発をしております。

AI支援さん

生成AIなどの先端技術を障害のある方の支援に活用し、様々な仕事の可能性を広げています。支援者向けの「AI福祉ハッカソン」の主催、2025年3月に書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0(https://amzn.to/3L9DS6S)』を出版、2025年6月に厚生労働省の『省力化投資促進プラン 障害福祉(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/shouryokuka.html)』にて日本の福祉DXの好事例として掲載、2025年10月に『NHK NEWS おはよう日本(https://papageno.co.jp/nhk/)』でパパゲーノ Work & Recoveryの生成AI活用事例が紹介されるなど、障害福祉×生成AIの実践知を広める活動をしています。

省力化投資促進プラン（障害福祉）

（画像は厚生労働省『省力化投資促進プラン 障害福祉』より引用）

＜パパゲーノが大切にする支援の考え方「支援員7原則」とは？＞

https://papageno.co.jp/7principles/

＜【初学者向けガイドブック】生成AIの使い方｜パパゲーノ Work & Recovery＞

https://ai-fukushi.net/using-ai/

株式会社パパゲーノ 代表取締役 田中康雅

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科でのメディアと自殺に関する研究を経て、2022年にパパゲーノを創業。「リカバリーの社会実装」を目指して、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の運営や支援現場向けDXアプリ「AI支援さん」の開発を中心に、障害福祉業界のDX・AI活用に尽力。国や自治体との協働、「AI福祉ハッカソン」による支援者のAI活用スキルの育成など多数の実績を持つ。

X：https://x.com/yasumasa1995

note：https://note.com/yasumasa1995

【株式会社パパゲーノについて】

株式会社パパゲーノ 代表取締役 田中康雅

株式会社パパゲーノは、「生きててよかった」と誰もが実感できる社会を目指し、「リカバリーの社会実装」を事業を通して行う会社です。精神・発達障害のある方を対象とした就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、支援現場のDXアプリ「AI支援さん」の開発・提供を行っています。

会社名： 株式会社パパゲーノ

所在地： 東京都杉並区上高井戸1-13-1 ルート上高井戸ビル 2階A号室

代表者： 代表取締役CEO 田中 康雅

事業内容：就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、AI支援さんの開発、企業のDX支援

公式ホームページ：https://papageno.co.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@papageno_jp

パパゲーノAI福祉研究所：https://ai-fukushi.net/