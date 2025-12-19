Growder株式会社、クリスマスシーズンに自社オリジナルおもちゃを寄付。
Growder株式会社（本社：埼玉県さいたま市）は、クリスマスシーズンにあわせ、当社が企画・開発したオリジナルのおもちゃを、支援を必要とする子どもたちへ寄付いたしました。
本取り組みは、単なる物品提供ではなく、「自分たちが本気で企画・開発したおもちゃだからこそ、子どもたちに届けたい」という考えのもと実施したものです。
同社は日頃から“遊びの中で好奇心やワクワクが生まれること”を大切に商品づくりを行っており、その想いを形にする機会として、クリスマスという節目の時期に寄付を行いました。
寄付したおもちゃは、子どもが直感的に楽しめる設計や、安全性・使いやすさに配慮した当社オリジナル商品です。
特別な日のプレゼントとしても、安心して楽しめる内容となっています。
Growder株式会社は今後も、事業活動と社会への貢献を切り離すことなく、子どもたちやご家族の笑顔につながる取り組みを継続してまいります。
ボランティアグループの柚口代表（左）へトイカメラ110台を寄付する様子。
会社概要
会社名：Growder株式会社
所在地：埼玉県さいたま市南区白幡
事業内容：知育玩具・キッズ家電の企画販売
運営ショッピングサイト
グローダーくんのおもちゃ箱(https://www.growder.shop/)
おもちゃのたからばこ楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/growder/)
Growder（Amazon）(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E7%94%A8%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B0F8393NNG?th=1)
グローダーYahooショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/growder/r-go-goods-item-littlepola.html)
（お問い合わせ先）
Growder株式会社
広報部：野仲 泰子
電話番号：048-711-7193
メールアドレス：info@growder.jp