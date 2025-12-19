応援購入サイト「Makuake」で、AIイヤホンカテゴリーNo.1を獲得した「Zenchord 1」が、ECサイト・Amazonで販売開始＆年末年始セール同時開催決定

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、応援購入サイトMakuakeにて1.25億円を達成し、日本市場にて世界初となる「AI議事録イヤホン Zenchord 1」をECサイト・Amazonにて販売を開始、同時に年末年始に向けたセールを開催いたします。

私たちがこのセールに込めた想い

「来年こそ、定時で帰れる働き方を実現してほしい」

日々の業務の中で、会議、議事録作成、情報整理、確認作業など、本来の仕事以外に多くの時間が費やされています。そうした“見えにくい時間”を少しずつ効率化することで、仕事の質を落とさずに、働く時間そのものを短くすることは可能だと、私たちは考えています。

本セールは、仕事の効率化に直結するプロダクトを、年末年始というタイミングで、あえて「手に取りやすい形」でご提供します。実際に使っていただき、日々の業務の中で効果を実感していただくこと。

それが、来年の働き方を変える第一歩になると信じています。

忙しさを我慢する一年ではなく、成果と時間、どちらも大切にできる一年へ。この年末年始セールが、「仕事を効率化し、きちんと帰れる日常」をつくるきっかけになれば幸いです。

年末年始セール詳細

●対象店舗：ビックカメラ、ヨドバシカメラ等家電量販店

本セール：12月18日（木）0:00 ～ 1月18日（日）23:59

対象実店舗 ：https://www.zenchord-acalie.jp/dealer

●Amazon「Zenchord Japan公式ストア」

本セール：12月18日（木）0:00 ～ 1月18日（日）23:59

URL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0G4ML4P5K

●ZENCHORD 日本公式サイト

実施時間：12月18日（木）0:00 ～ 1月18日（日）23:59

URL：https://www.acaliesmart.jp/view/item/000000000006

ZENCHORD 1の特徴

AI議事録イヤホン「Zenchord 1」は、累計1000万人以上が利用する音声認識ツール「Notta」のAI技術と、Zenchordの音響技術を融合させた次世代AIイヤホンです。会話や会議、講義の内容を自動で録音・リアルタイムで文字起こしができるため、議事録や報告書づくりをスムーズに解決。通話・オンライン・対面の会話まで、あらゆるコミュニケーションの記録をこの一台で完結できます。

1. ワンタッチで実現する高精度なAI議事録機能

録音、文字起こし、要約を自動化

Nottaアプリと連携することで、イヤホン本体または充電ケースでの録音が可能になります。通話中、オンライン会議（Zoom, Teamsなど）、対面での打ち合わせ、など様々なシチュエーションに対応。AIがリアルタイムで文字起こし・翻訳・要点を整理した議事録を自動生成します。

360°の高精度録音で、会話を逃さず聞き逃しゼロ

充電ケースには独立したマイクと録音用チップが内蔵。イヤホンを装着しにくい対面会議でも、テーブルに置いてボタンを押すと自然に録音を開始します。話し終える頃にはNotta AIが自動で要約。「議事録作成」から解放され、「本質的な議論」へ。

高精度な音声処理

6つの高性能マイクとAIノイズキャンセリング技術により周囲の雑音を除去。人の声のみを強調してクリアに収音し、文字起こしの精度を大幅に向上させます。

2. 長時間でも快適な装着感

オープンイヤー型設計

耳穴を塞がないため、長時間の使用でも圧迫感が少なく快適。片耳約10gの軽量設計で、周囲の音も自然に聞くことができます。

長時間駆動と急速充電

イヤホン単体で最大10時間、ケース併用で最大30時間の連続使用が可能。Bluetooth 6.0、ハイレゾ音源（LDAC, AAC, SBC対応）を搭載により、高い接続安定性とクリアな音質を提供します。

3. あなた専属の「AIアシスタント」

Nottaアプリと連携することで、過去の会議データや発言履歴に基づいた文脈を理解した検索・整理・要約が可能。インターネット上の情報だけでなく、自身のデータも深く学習。会議情報の抽出・検索・整理はもちろん、仕事の処理をサポートします。情報を覚える手間から解放され、情報収集やアイデア出しなど、より創造的な作業に集中できます。

4. すべてのデータは国内サーバーで厳重に保管

ISO27001を含む5つの国際セキュリティ認証を取得。収録データはすべて国内サーバーで厳重に保管され、多重暗号化で保護されています。Notta社を含む第三者がデータを閲覧することはありません。重要な会話や機密情報も、信頼して記録・活用いただけます。

製品スペック

製品名：AI議事録イヤホン Zenchord 1

イヤホンタイプ：オープンイヤー型

重量イヤホン：（片側）：約10g / ケース：約65g

カラー：アーバングレー / クラシックホワイト

マイク：6マイク × AIノイズキャンセリング

バッテリー：イヤホン単体：最大10時間 / ケース併用：最大30時間

通信規格：Bluetooth 6.0

対応コーデック：LDAC / AAC / SBC

防水レベル：IPX4

対応アプリ：Notta

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのAIイヤホン「ZENCHORD」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

