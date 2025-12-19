カジュアル面談のPitta、地方スタートアップ・ベンチャー企業を応援する「地方応援プラン」を提供開始

株式会社Pitta

カジュアル面談プラットフォーム「Pitta (https://pitta.me/) 」を運営する株式会社Pitta（東京都港区、代表取締役 中村 拓哉・渡邉 浄真）は、地方で起業・事業を営む企業・団体を継続的に支援する新メニュー「地方応援プラン」を開始しました。

本プランは有償の法人プランを50%オフで利用できる特別制度で、地方のスタートアップ・中小企業の成長を後押しすることを目的としています。

「地方応援プラン」の概要

・対象：東京都以外に本社がある企業

・提供内容：Pitta チームプランの全機能

・条件：公式HP or 採用サイトにPittaのカジュアル面談のリンクを設置すること

・料金：法人プランの月額基本料金から50％オフで提供 ※詳細の金額はお問い合わせください

・プラン提供期間：2025年12月10日（水）～ ※本プランは予告なく対象エリアが変更される、もしくは終了する場合がございます

・申し込み方法：以下からお問い合わせください

地方応援プランの申し込みはこちら :https://share.hsforms.com/15Yf28SpZQgazOhxiXEObOwdc421

「地方応援プラン」のご賛同者からのコメント

「人はいるのに、出会えない」地方企業で広がる“カジュアル面談”という採用の選択肢

地方にも魅力的な企業が多くありますが、大手求人媒体では埋もれやすく、候補者も情報にたどり着きにくい現状があります。だからこそ、地方企業ほど「気軽に話せる新しい面談の形」が必要で、「カジュアル面談」は有効な選択肢だと感じています。

Pittaは「中の人に出会える」サービスだからこそ、地域に根ざしたプロフィールや面談内容で共感を生み、地方ならではのつながりを生み出します。

実際に弊社では、Pitta経由での採用はもちろん、Pittaで出会った企業がFGN（Fukuoka Growth Next）に入居するなど、採用を超えた出会いにもつながりました。

また、Pittaにはスタートアップ志向の意欲的なユーザーが多く、特にチャレンジ精神旺盛な方と出会えるのが他にはない強みです。

フォースタートアップス株式会社

パブリックアフェアーズグループ マネジャー

Fukuoka Growth Next

Head of FGNet

蕪木俊太 氏

取材記事はこちら :https://note.com/pitta_me/n/n59e5c287519a

「地方応援プラン」に込めた思い

株式会社Pitta 代表取締役 中村 拓哉

近年、地方を拠点に挑戦するスタートアップや中小企業は増加している一方で、都市部に比べ優秀な人材の獲得は非常に難易度が高い状況が続いています。

私たちは、その現状を目の当たりにするたびに「もっと支援できる方法があるのではないか」と考えてきました。

地方発のスタートアップや中小企業が成長することで雇用が生まれ、若い世代の選択肢も広がり、地域全体が好循環に向かっていきます。

Pittaとして、その背中を少しでも押すことができる存在でありたい。地方から新たなイノベーションが生まれる未来をつくりたい。そんな願いを込めて、この「地方応援プラン」を開始しました。

法人向けプラン「チームプランβ」とは

Pittaは、インターネット業界を中心に5万人以上のユーザーにご利用いただいているカジュアル面談プラットフォームです。優秀なスタートアップ・ベンチャー人材と「ラクに」出会える・採用できる機能を提供しており、これまで無償版4,000社以上、有償版250社以上の企業様にご活用いただいております。

エンジニアや事業開発、経営・CxOクラスのハイレイヤーの登録率50%、おさそい（スカウト）の返信率は20%となっています。

法人プラン利用企業様の事例

約100名の社員全員でスカウト運用。運用3ヶ月で難関ポジションで3名採用。

株式会社Leaner Technologies 吉岡 慧斗さま

Pittaでリファラル採用文化を加速。導入5ヶ月でエンジニア採用決定。

株式会社ログラス 永井 知香さま

Pittaを活用して5名採用。内定承諾率90%超の採用体制を構築。

SecureNavi株式会社 山田 潤さま

詳細は以下のサービスLPをご覧ください。

Pitta法人プランの詳細はこちら :https://pitta.me/lp/teamplan

【運営会社】

会社名：株式会社Pitta

代表者：中村 拓哉・渡邉 浄真

資本金：100百万円（資本準備金含む）

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 BIRTHWORK麻布十番

事業内容：「Pitta（ピッタ）」の開発・運営

サービスURL： https://pitta.me/

コーポレートURL：https://corporate.pitta.me/