「アイマスク、使い捨てをやめたら、快適になりました」30分でスッと切れるから、布団のおともに最適。RELXホットアイマスク、販売開始10ヶ月で累計出荷個数2.7万個突破

株式会社Extage

株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役：野口拳大）は、弊社が展開するブランド「RELX（リラクス）」の電動式ホットアイマスクが、発売から10ヶ月で累計出荷数2.7万個を突破したことをお知らせいたします。本製品はAmazon、楽天においてもカテゴリ１位を獲得しており、多くの方にご支持いただいております。この冬、お客さまのご要望にお応えし、新色チャコールグレーを2025年11月４日より発売いたしました。

本製品は、就寝前、仕事の休憩時間など「ホッと一息つきたい時間」の“温活習慣”をサポートするアイテムとして、幅広い年代からご好評いただいております。

■使い捨てホットアイマスク、卒業へ。22匁シルク100％が目元を優しく包み込む

本体カバーには、22匁（もんめ）の高級シルク100％を採用。その品質は一般財団法人ニッセンケン品質評価センター（DNS25-BO04601）にて確認済みです。シルクならではのさらりとした肌触りと上品な光沢が、デリケートな目元にやさしく寄り添い、思わず触れたくなるような心地よさを生み出します。

これまで使い捨てのホットアイマスクを使用していた方が、このシルクの触感の虜になり、電動ホットアイマスクに切り替えるケースは少なくありません。

また、出張・旅行中の移動時間やデスクワークの休憩、就寝前のリラックスタイムなど、“ちょっと温めたい瞬間”に寄り添う温活アイテムとして、どんなシーンでも快適に使えます。

3段階温度調節（約48℃／約44℃／約35℃）から好みの温度を選べるほか、30分自動オフ機能で“温めながら休みたい”ときも安心。たまごMサイズ1個分（約65g）の軽量設計とアジャスターによるフィット感調整、さらにコードレス仕様により、場所を選ばずストレスフリーな使い心地です。

■楽天市場ランキング1位＆レビューでも高評価

楽天市場安眠グッズ/アイピローランキング1位獲得（2025/9/6時点）楽天市場健康グッズ/安眠グッズランキング1位獲得（2025/8/11時点）Amazonアイマッサージャー売れ筋ランキング1位獲得（2025/3/17時点）

本製品は楽天市場楽天市場安眠グッズ/アイピローランキングで1位、Amazonアイマッサージャー売れ筋ランキング１位と、レビューも含めて大変高い評価をいただいております（レビューは楽天市場4.49/Amazon4.2、2025年12月18日時点）。

Amazonの一部レビューをご紹介いたします。

- 「つい眠ってしまうほどの心地よさでした。」- 「柔らかい生地で着け心地がいい」「肌触りがよく気持ちいい」- 「今までは使い捨てを使用していたが、コスパ悪く感じたのでレビューの良いこちらを購入。癒しの時間を手軽に、枚数を気にすることも無いので毎日使え良きものを購入できました。もっと早く買っときゃ良かった！」- 「自動で３０分で切れるので、安心して使用できます。」- 「シルクで高級感がある」※個人の感想です。

■商品詳細

・RELX（リラクス）ホットアイマスク

価格:\3,990円

カラー展開: シャンパン/ネイビー/チャコールグレー

取扱店:Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング

新色発売日:2025年11月4日

商品ページ: Amazon(https://amzn.asia/d/gVUEDWZ) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/relx-eyemask-001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/excitech/relx-eyemask-001.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img)

■販売パートナー企業を募集しています

今回のご好評を受け、現在、卸売企業や大手外資系ECモールなどとの商談を進めております。今後のさらなる販路拡大に向け、家電量販店、バラエティショップ、百貨店、ホームセンターなどの販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

RELXブランドの新商品展開や販促施策についてもご案内可能ですので、ご興味をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にご連絡ください。

■RELX（リラクス）について

RELX（リラクス）は、株式会社Extageがプロデュースする美容家電ブランドの一つです。 私たちRELXは、単に美容機器を開発するだけではなく、 「自分をいたわる時間が好きになる」「毎日のケアが楽しみになる」 そんな“心のモチベーション”までプロデュースすることを目指しています。 これまで、ヘッドスパ、トータルボディケアアイテム、EMSアイテム、スキンケアサポート機器など、 毎日の美容習慣に自然と溶け込み、心地よさをもたらす製品を多数企画・販売してまいりました。

楽天市場・Amazonなど主要ECモールでも多くの支持をいただき、 その多くがベストセラーへと成長しています。 RELXはこれからも、 「いつでも」「どこでも」「誰でも」美容を楽しめる未来を創造し、 あなたの毎日に寄り添う心地よい美容体験をお届けしてまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：kawano@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F