「受発注バスターズ」が、「ITトレンド 年間ランキング2025」 【大規模】AI-OCR / 【ニューフェイス】AI-OCR部門で第1位を獲得しました

受発注バスターズ株式会社

受発注バスターズ株式会社（東京都中央区）が提供するAIで複雑な受発注業務をカンタンにするシステムサービス「受発注バスターズ」は、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」における年間ランキング2025（【大規模】AI-OCR / 【ニューフェイス】AI-OCR部門）にて第1位を獲得いたしました。

■受賞製品

【大規模】AI-OCR / 【ニューフェイス】AI-OCR部門

第1位「受発注バスターズ」

「受発注バスターズ」はAIと人の知見を融合し、

今まで出来なかった取引先毎に変わる複雑な受発注業務を

誰でも・早く・正確に・安心して回せるようにし、

業務を大幅に削減するシステムサービスです。

詳しくは以下をご覧ください。

https://batton.co.jp/service/order-busters/

■ITトレンド 年間ランキング2025について

https://it-trend.jp/ai_ocr

2025年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド 年間ランキング2025」。 最も支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリー毎に紹介しています。

※ランキング結果は2025年1月1日~11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。

■受発注バスターズ株式会社について

受発注バスターズ株式会社は、「社会の課題を、一掃する。」を掲げ、AIの力で"複雑な受発注業務"を自動化し、働く人が本当に価値ある仕事に集中できる社会を目指すスタートアップカンパニーです。

私たちが手がける主力サービス 「受発注バスターズ」 は、FAX・PDF・写真など、バラバラな形式の注文書をアップロードするだけで、得意先ごとに異なるルールにあわせて、正しいデータに変換してくれるAIシステム。受発注業務は本来、ルールが複雑でミスも多く、人がつきっきりで対応せざるを得ませんでした。そこに、AIと現場の知恵を掛け合わせ、誰でも・早く・正確に・安心して業務を回せる仕組みをつくっています。